莫迪访华将寻求消除非关税壁垒 减少对华贸易逆差

路透新德里5月8日 - 印度官员称，印度总理莫迪下周访华期间将寻求消除非关税壁垒，以降低持续扩大的对华贸易逆差，并促进印度的经济发展。

印度贸易部长Nirmala Sitharaman周五称，印度希望中国在制药、IT服务和农产品（包括牛肉）等部门给予印度更大的市场准入。

印度生产通用药物的原料药逾60%从中国进口，但中国却没有采取足够措施来放松对印度通用药物入华的规则限制。印度通用药出口至150个国家。

“印度亦寻求中国简化进口相关程序，并提高透明度，”Sitharaman在莫迪出访中国、韩国和蒙古之前，向印度下议院提交的一份书面报告中称。

莫迪将与中国领导人会晤，推进双边贸易并吸引中国企业到印度开设工厂。

中国是印度最大的贸易伙伴，印度对中国的出口在截止3月的2014/15财年下滑了五分之一至120亿美元，而进口则增长至604亿美元，贸易逆差扩大至逾480亿美元，接近印度总贸易逆差的三分之一。

印度政府因担心对华贸易逆差扩大，因此对近100种商品设置了质量标准，主要是电子和IT产品，但业内专家们称这对进口不会有太大影响。

一位行业官员称，莫迪在与中国国家主席习近平会晤时，很可能推动提高服务贸易水平。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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