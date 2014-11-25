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时事要闻 | 2014年 11月 25日 星期二 14:54 BJT

中印两国将签协议 中国为印度高铁计划提供可行性报告

路透新德里11月25日 - 印度铁道部发言人周二表示，印度本周将与中国签署一项协议。按照协议，中国将就在德里和钦奈间建设1,750公里的高铁线路提供可行性报告。

中国将出资进行可行性研究。此前，中印在9月签署谅解备忘录，中国将帮助印度发展铁路。

“铁道部团队目前正在中国。我们预计他们会在本周签署协议，”发言人称。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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