中印等国将获美国对伊朗制裁豁免权续期--消息人士

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿6月4日（记者 Timothy Gardner） - 两名美国政府消息人士称，美国国务卿克里最早可能本周三决定对印度和中国等国家延长对伊朗石油制裁的豁免权，条件是这些国家减少向伊朗采购原油。
美国对伊朗石油制裁豁免权的期限为180天。
石油制裁是美国政府切断伊朗核项目资金来源的主要工具之一。西方国家怀疑伊朗核项目旨在发展核武能力，但伊朗则坚持称其核项目用于发电和医疗用途。
印度已率先减少进口伊朗石油，去年12月以来该国自伊朗的石油进口量已减少近五分之一。而据与中国炼油国企熟悉的贸易官员称，全年而言，中国进口伊朗石油的降幅可能在5-10%。
去年6月美国国务院推迟了几周，才宣布予以中国豁免权续期，但预计这种情况在本轮不会出现。
要求匿名的政府消息人士称，预计中国、印度、韩国、土耳其和新加坡等国家周三均将获得豁免权续期。
周二的一次听证会上，美国参议院外交关系委员会主席梅内德斯（Robert Menendez）要求负责政治事务的副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）谈谈哪些国家本周能获得制裁豁免权续期。
谢尔曼回答道：“我能向您保证：明天获得豁免权续期的所有国家，都会大规模削减（进口伊朗石油），因为这是法律要求的。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)