习近平称中印强强联合将推动全球经济发展

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路透印度艾哈迈达巴德9月17日（记者 Rupam Jain Nair） - 中国国家主席习近平周三在即将对印度进行国事访问之际撰文称，“世界工厂”和“世界办公室”的强强联合将推动全球经济增长。

印度新任总理莫迪决心加强与中国的关系。习近平抵达当天正值莫迪64岁生日。习近平此番访印还可能带去在铁路、工业园区和公路等领域数十亿美元的投资。

习近平在《印度教徒报》上发表署名文章称：“携手共创繁荣振兴的亚洲世纪”。

习近平指出，中国在制造业领域经验丰富，而印度信息、制药等行业发达，两国的强强联合将形成最具竞争力的生产基地和最具吸引力的消费市场。

莫迪寻求为印度IT服务业和制药企业创造更好的进军中国的条件，以帮助平衡每年对华贸易650亿美元的逆差。

印度官员称，两国领导人还可能讨论在民用核项目进行合作，并寻求解决长期存在的旅游签证争议问题。

习近平在文章中指出，两国妥善管控和处理问题与分歧，中印关系已经成为21世纪最具活力和潜力的双边关系之一。（完）