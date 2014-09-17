习近平称中印强强联合将推动全球经济发展

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印度艾哈迈达巴德9月17日（记者 Rupam Jain Nair） - 中国国家主席习近平周三在即将对印度进行国事访问之际撰文称，“世界工厂”和“世界办公室”的强强联合将推动全球经济增长。
印度新任总理莫迪决心加强与中国的关系。习近平抵达当天正值莫迪64岁生日。习近平此番访印还可能带去在铁路、工业园区和公路等领域数十亿美元的投资。
习近平在《印度教徒报》上发表署名文章称：“携手共创繁荣振兴的亚洲世纪”。
习近平指出，中国在制造业领域经验丰富，而印度信息、制药等行业发达，两国的强强联合将形成最具竞争力的生产基地和最具吸引力的消费市场。
莫迪寻求为印度IT服务业和制药企业创造更好的进军中国的条件，以帮助平衡每年对华贸易650亿美元的逆差。
印度官员称，两国领导人还可能讨论在民用核项目进行合作，并寻求解决长期存在的旅游签证争议问题。
习近平在文章中指出，两国妥善管控和处理问题与分歧，中印关系已经成为21世纪最具活力和潜力的双边关系之一。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。