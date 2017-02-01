中国1月官方制造业和非制造业PMI基本平稳 显示经济开局良好（更新版）

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路透北京2月1日-中国宏观经济先行指标--官方制造业和非制造业PMI(采购经理人指数)1月基本平稳，其中制造业PMI连两月回落，而非制造业PMI则略有回升；显示中国经济2017年开局良好，延续缓中趋稳、稳中向好基本态势。

但上游产品价格上涨快、企业生产成本增加多，产成品价格上涨难，企业盈利空间缩小等当前经济运行中的问题仍需关注。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布数据显示，1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.3，略高于路透调查预估中值51.2，但仍为连续两个月走低；1月官方非制造业商务活动指数微升至54.6，去年12月为54.5。

CFLP特约分析师张立群指出，1月制造业PMI指数小幅下降，但生产指数继续保持在53%以上的较高水平，工业运行继续保持在景气区间；产成品库存、采购量、进口等指数均有提高，生产经营活动预期指数提高。

“表明工业企业对未来市场前景预期比较稳定，对春节后的生产经营所做准备比较充分。综合研判，2017年经济运行有望平稳开局。”他认为。

从制造业PMI的13个分项指数来看，同上月相比，原材料库存指数持平，生产指数、新订单指数、原材料购进价格指数、出厂价格指数、供应商配送时间指数有所下降，其余七个指数均有所上升。

其中，上升的指数升幅均在1个百分点内；下降的指数中，只有原材料购进价格指数、出厂价格指数降幅超过1个百分点，其余指数降幅均在1个百分点内。

**经济开局良好**

尽管中国官方制造业PMI连续两个月下行，但生产指数仍维持在53以上的较高水平；而非制造业PMI回升，显示2017年开局非制造业继续保持稳健较快的发展趋势。

中国物流信息中心陈中涛解读称，从制造业PMI看，反映供需变化的生产和新订单指数，延续去年四季度以来向好发展态势，不但指数水平相对较高，而且二者差距也相对较小，只有0.3个百分点，反映出当前供需基本面良好，增长态势均衡。

在调查的21个行业大类中，虽然一些行业PMI指数有所下降，但仍有13个行业PMI指数保持在50%以上。从下降的行业来看，主要是产能过剩、高耗能和高污染的行业，由于去产能加快、环保力度加大，加之春节因素影响，这些行业生产经营活动下降有其必然性和合理性。

但高技术产业、装备制造业保持加快发展势头，同上月相比，分别上升0.9和1.9个百分点，达到52.9%和55.7%，创下近年来的最高值。从行业基本面来看，整体保持恢复性回升，结构优化继续深入发展。

他认为，从1月PMI指数表现综合来看，2017年经济开局良好，延续缓中趋稳、稳中向好基本态势。当前经济运行中值得关注的问题，主要是上游产品价格上涨快、企业生产成本增加多，产成品价格上涨难，企业盈利空间缩小。

对于1月非制造业PMI的回升，中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，1月商务活动指数小幅上升，连续四个月运行在54%以上，新订单指数稳定在51%以上，投入品价格过快上涨势头有所遏制，从业人员指数好于去年同期。指数显示，2017年开局非制造业继续保持稳健较快的发展趋势。服务业活动回升是本月非制造业稳健上升的主要动力。

“2017年保持宏观经济稳定向好局面，要着重于改善市场环境，提高微观经济活力。一方面，要适度扩大总需求，增加企业订单；另一方面要推进供给侧改革，降低企业综合成本，改善企业盈利状况。微观活力提高了，宏观经济稳定才有坚实基础。”陈中涛称。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

下表为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

54.6 54.5 54.7 54.0 53.7 53.5 53.9 53.7 53.1 53.5 53.8 52.7 53.5

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）