沪深交易所明确个人投资者可认购小公募高信用等级公司债

路透上海5月17日 - 中国沪深交易所周二就《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》公开征求意见，本次修订将此前未纳入投资者适当性管理办法管理的存量债券统一纳入，主要内容包括统一标准、调整个人投资者的投资标的范围、建立投资者适当性动态调整机制和强化证券经营机构责任。

交易所称，本次修订是为与证监会《证券期货投资者适当性管理办法》做好衔接，将相关标准保持一致，并且还强化了证券经营机构投资者适当性自律监管职责及法律责任。新办法将于2017年7月1日生效。

具体来看，在“合格投资者”标准方面，与证监会《办法》认定“专业投资者”的标准保持一致。同时，落实证监会《办法》关于 “投资者准入要求包含资产指标的，应当规定投资者在购买产品或接受服务前一定时期内符合该指标”的规定，新增了个人投资者金融资产指标的期限要求，即申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于50万元。

在调整个人投资者的投资标的范围方面，个人投资者除了利率债、大公募公司债、可转债和质押式回购出资外，还可以参与小公募公司债中的高信用等级债券（债券信用评级AAA）的认购、交易。

对于债券质押式回购，按照现行规则要求不变，个人投资者不参与融资交易对于债券质押式协议回购，合格投资者中的机构投资者可参与融资交易和融券交易。

同时，增加投资者适当性管理标准动态调整的规定，在债券出现评级下调、违约等情形时仅合格投资者中的机构投资者可买入。

根据征求意见稿修订说明，为确保新旧规则的平稳衔接，并保护投资者利益，沪深交易所设定了自规则发布之日起至2017年7月1日止的过渡期。过渡期结束后，将按照修订后的办法规定的标准对债券适当性管理进行调整。新办法规定的仅限合格机构投资者交易的债券，其他投资者不得再行买入，但可以选择卖出或者继续持有。(完)

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