中国个人海外资产配置升温 海外理财平台牛交所融资500万美元

路透北京3月22日 - 在奖入限出的外汇政策限制下，中国企业海外投资和海外资产配置进入收缩阶段，但在强势美元背景下，个人海外资产配置仍持续升温，海外理财服务平台亦应运而生。海外理财一站式平台“牛交所”周三称，完成500万美元A轮融资，领投方是著名风险投资机构戈壁创投。

戈壁创投管理合伙人朱璘称，长期看好海外理财和资产管理，而中国居民家庭海外教育、移民和旅游的需求，已经将海外理财和资产配置推到了风口。牛交所则为个人投资者提供多样化和便捷的资产配置选择，满足客户需求，这对于风口中的公司来说至关重要。

“牛交所是海外理财一站式线上平台，为客户提供海外公募基金、美元债券、活期理财美元宝和香港保险产品。”新闻稿称。

除了服务海外资金的理财需求外，牛交所目前管理的资产规模中亦有相当部分是来自国内的资金。

问及国内资金如何出海，该公司相关人士将这一平台形容为“线上的海外旅行社”，但这个旅行社不同之处在于旅客在海外机场集合。

“我们目前在境外接受美元的汇款，相当于是一个线上旅行社，我们不是在境内打包，帮大家订机票，送大家出国旅行，而是在境外机场集合，至于旅客如何入境，我们就不管了。”牛交所相关人士称。

不过他也提到，目前国内资金跨境汇款在不同的银行遭遇不同的待遇，有的银行可以顺利汇出，有的完全无法汇出去。

他并强调，目前牛交所管理的资金规模中，绝大多数从海外银行账户中转过来，但之后从人数上，从国内转过来的会上升；而从总的资产管理规模而言，从海外账户转过来的要占绝大多数。

在谈到海外配置最需要注意的问题时，牛交所CEO苏同明强调，“尊重国外几十年的家庭配置经验，能够让我们的海外投资少走弯路，少踩坑，如果发达国家居民的养老都可以靠公募基金和债券，那这些产品也一定也能服务好中国客户‘安全、安稳、安心’的需求。”

去年突飞猛进的中国企业对外投资正遭内外夹攻。除了来自境外对并购项目的严格审批之外，中国严格的外汇流出管理和真实、合规性审核，也让中企对外投资热度骤然降温。可以预见，今年中国企业对外投资将进入收缩期。（完）