中国对印尼炸沉中国渔船报道表示严重关切

路透北京5月21日 - 中国周四对印尼炸沉一艘中国渔船的报道表示“严重关切”。这是印尼总统佐科上任以来首次发生这种针对中国渔船的事件。

中国外交部称，中国正在核实有关情况并要求印尼方就此作出澄清。印尼周三炸沉了41艘涉嫌非法捕鱼的外国渔船，其中有一艘为中国渔船，其他渔船来自泰国和越南等国家。

自去年10月上任以来，佐科政府已炸沉了许多外国船只，作为严厉打击非法捕鱼行动的一部分。

但印尼政府官员称，因法律上的问题造成延误，在本周前并无中国船只被毁。

印尼炸沉的这艘中国渔船是印尼在2009年扣押的。目前尚不清楚该船遭扣押时船上人员的遭遇。

绿色和平组织周三称，大量中国渔船在西非海域非法捕鱼，中国企业在非洲作业的渔船从1985年的13艘增加至2013年的462艘。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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