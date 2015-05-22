中国对印尼炸沉中国渔船报道表示严重关切

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月21日 - 中国周四对印尼炸沉一艘中国渔船的报道表示“严重关切”。这是印尼总统佐科上任以来首次发生这种针对中国渔船的事件。
中国外交部称，中国正在核实有关情况并要求印尼方就此作出澄清。印尼周三炸沉了41艘涉嫌非法捕鱼的外国渔船，其中有一艘为中国渔船，其他渔船来自泰国和越南等国家。
自去年10月上任以来，佐科政府已炸沉了许多外国船只，作为严厉打击非法捕鱼行动的一部分。
但印尼政府官员称，因法律上的问题造成延误，在本周前并无中国船只被毁。
印尼炸沉的这艘中国渔船是印尼在2009年扣押的。目前尚不清楚该船遭扣押时船上人员的遭遇。
绿色和平组织周三称，大量中国渔船在西非海域非法捕鱼，中国企业在非洲作业的渔船从1985年的13艘增加至2013年的462艘。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 16.44 22.99 国信证券 1/25 1/23 深 拓斯达 300607 1,812 18.74 22.98 安信证券 1/25 1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 *16.78 *22.98 中信证券 1/26 1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 *24.83 *22.99 广