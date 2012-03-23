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中国财经 | 2012年 3月 23日 星期五 18:45 BJT

中国与印尼签逾170亿美元合作协议

路透北京3月23日电---新华社周五报导,中国与印尼签署逾170亿美元合作协议,涉及钢铁、纺织、水电、农业、冶金、矿业等领域.

报导援引印尼总统苏西洛的话称,中国是世界第二大经济体,而印尼是东盟最大的经济体,有着丰富的资源和广阔的市场.作为两个发展中的新兴经济体,双方可以在多个领域扩展合作空间,例如继续加大在机械、基础设施建设、电信和能源等领域的投资合作.

他预计中国印尼双边贸易额2015年将有望达到800亿美元.

据介绍,2000年中国印尼双边贸易额仅有29亿美元,2011年双边贸易额已达到605亿美元.(完)

--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴

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