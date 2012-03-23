中国与印尼签逾170亿美元合作协议

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月23日电---新华社周五报导,中国与印尼签署逾170亿美元合作协议,涉及钢铁、纺织、水电、农业、冶金、矿业等领域.
报导援引印尼总统苏西洛的话称,中国是世界第二大经济体,而印尼是东盟最大的经济体,有着丰富的资源和广阔的市场.作为两个发展中的新兴经济体,双方可以在多个领域扩展合作空间,例如继续加大在机械、基础设施建设、电信和能源等领域的投资合作.
他预计中国印尼双边贸易额2015年将有望达到800亿美元.
据介绍,2000年中国印尼双边贸易额仅有29亿美元,2011年双边贸易额已达到605亿美元.(完)
--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴
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