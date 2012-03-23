中国与印尼签逾170亿美元合作协议

报导援引印尼总统苏西洛的话称,中国是世界第二大经济体,而印尼是东盟最大的经济体,有着丰富的资源和广阔的市场.作为两个发展中的新兴经济体,双方可以在多个领域扩展合作空间,例如继续加大在机械、基础设施建设、电信和能源等领域的投资合作.