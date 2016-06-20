印尼海军向中国渔船鸣枪示警 中国称已提出强烈抗议

路透北京6月19日 - 根据中国外交部网站公告，中国外交部发言人华春莹就印尼海军舰船袭扰枪击中国渔船渔民事答记者问时称，周五中国渔船在南海中国西南传统渔场正常作业时，遭多艘印尼海军舰船袭扰和枪击，造成中国渔船受损，1名船员中弹受伤，另外1艘渔船和船上7名人员被印尼方抓扣。

华春莹称：“接消息后，中方紧急派遣在附近执法的海警舰船赶赴事发海域保护渔船渔民，营救伤员，并通过外交渠道向印尼方提出强烈抗议和严正交涉。18日晨，我受伤船员已紧急送至海南省当地医院救治，目前伤情得到控制。”

华春莹还称，事发海域为中国渔民的传统渔场和中印尼双方海洋权益主张重叠海域。

印尼海军称，几艘挂有中国国旗的船只在纳土纳群岛附近水域非法捕鱼，他们朝这些船只鸣枪示警。但印尼方面的一位发言人对路透称，没有人员受伤。

印尼并非南海的主权声索国，但反对中国将印尼控制的纳土纳群岛部分区域划入“九段线”。