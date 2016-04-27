中国和印尼举行副总理级对话机制会议

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京4月26日 - 新华社报导称，中国印度尼西亚副总理级对话机制第五次会议周二在北京举行，中国国务委员杨洁篪和印尼政治、法律和安全事务统筹部长卢胡特（Luhut Pandjaitan）共同主持会议。
据报导，双方同意深化在防务、反恐、禁毒、执法、网络等领域安全合作；加强海上合作，建设相互尊重、互利互惠的海洋伙伴关系。
双方并同意积极对接两国发展战略，持续推进铁路、电力、矿业、航天、农业、渔业等领域务实合作。（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。