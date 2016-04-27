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时事要闻 | 2016年 4月 27日 星期三 10:30 BJT

中国和印尼举行副总理级对话机制会议

路透北京4月26日 - 新华社报导称，中国印度尼西亚副总理级对话机制第五次会议周二在北京举行，中国国务委员杨洁篪和印尼政治、法律和安全事务统筹部长卢胡特（Luhut Pandjaitan）共同主持会议。

据报导，双方同意深化在防务、反恐、禁毒、执法、网络等领域安全合作；加强海上合作，建设相互尊重、互利互惠的海洋伙伴关系。

双方并同意积极对接两国发展战略，持续推进铁路、电力、矿业、航天、农业、渔业等领域务实合作。（完）

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