中国加快在印尼建厂生产含镍生铁 氧化铝项目推进缓慢

* 氧化铝炼厂由于投资数额较高，不太可能很快建成

* 博赛矿业取消了在印尼建设氧化铝炼厂的计划

* 宏桥拥有1,700-18,00万吨铝土矿库存可供生产使用

路透香港1月15日 -在印尼政府出台未加工矿石出口禁令后，中国矿企正推进在印尼建设炼厂生产含镍生铁的计划。在不锈钢生产中，含镍生铁可用于替代较高品位的精炼镍。

不过行业消息人士表示，由于需要更多投资，而且忌惮于印尼政策出现反复，中国矿企建设氧化铝炼厂的计划推进得不太快。

为了强制矿企在印尼设立加工厂，该国于周日起禁止出口镍矿石和氧化铝生产原料--铝土矿，殃及了其最大买家中国。

一家中国含镍生铁生产企业的业务经理表示，该公司不久将把一个高炉转到印尼一家工厂，并在2014年下半年向中国工厂运回金属含量为4%的含镍生铁。该金属可以加工为10-15%等级的含镍生铁。

这位经理表示，其他中国企业将加快(在印尼)建设炼厂的步伐，因镍含量为4%的含镍生铁容易生产，而且可以用于出口。

中国是全球最大的含镍生铁生产国，这种低镍铁由进口的红土镍矿石加工而来，用于生产不锈钢产品。

中国用镍含量为4%的含镍生铁生产200系不锈钢，后者主要用于家电和厨具。镍含量为10-15%的含镍生铁则用于生产最流行的304系不锈钢，用于建筑和汽车。

根据信息提供商umetal.com，印尼出口禁令生效前，中国累积了4,000万吨进口红土镍矿石库存，这接近一年的消费量。

替代供应价格上涨，体现出对印尼矿石供应减少的预期。交易商称，本周镍含量为1.8%的菲律宾矿石的离岸价格(FOB)价格达到每湿吨38.50美元，而12月为35.50美元。

中国炼厂高层表示，中国企业对于在印尼建立氧化铝炼厂更为谨慎，其中一家企业全盘取消了计划。

博赛矿业取消了在印尼设立年产200万吨工厂的计划。该公司一位高层表示，在专注于发展位于圭亚那和加纳的两处既有铝土矿，如果国内铝土矿价格足够高，可能会从这两个矿厂向中国运货。

不过，中国宏桥(1378.HK)一位公司官员介绍称，其印尼氧化铝炼厂预定于今年年底落成。

宏桥集团预计，该公司将在2014年下半年恢复自印尼出口铝土矿，此前因建设一座炼厂而受到政府政策宽待。

中国铝业(2600.HK)(601600.SS)和山东南山铝业(600219.SS)亦计划兴建炼厂。

一名南山铝业的发言人拒绝就建厂进度发表评论，而目前尚未联系上中国铝业的发言人置评。

氧化铝精炼商的高层及分析师称，倚重进口印尼铝土矿的中国精炼商将使用库存，同时会寻求其他矿石供应商。

一位公司高管称，中国宏桥在中国的炼厂每年可生产300万吨氧化铝，目前铝土矿库存为1,700-1,800万吨。

假设平均每2.7吨印尼铝土矿可以生产一吨氧化铝，那么目前的库存应能生产逾600万吨氧化铝。

一位公司消息人士称，中铝的山东分公司是该公司旗下唯一使用进口铝土矿的炼厂，目前有逾300万吨铝土矿库存，足够使用约四个月。

交易商称，由于预期中国进口需求上升，现货氧化铝FOB价已涨至每吨336美元，而去年12月国际市场价格为326美元。(完)

(编译/审校 朱晓军/杜明霞/石冠兰/王翔琼/于春红/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。