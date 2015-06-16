印尼若提供便利 中国有望成为该国最大外资来源国

如果印尼总统佐科能简化该国的商业程序，中国可能很快就会超越新加坡和日本，成为印尼最大的外资来源国。据印尼投资统筹机构（BKPM）称，自从佐科去年10底出任总统以来，中国在印尼的意向投资总额超过830亿美元，远超过日本的116亿美元和新加坡的1.85亿美元。BKPM数据不包括银行及油气行业。路透