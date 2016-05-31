中国称已就印尼扣押中国渔船事件提出严正交涉

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达/北京5月30日 - 中国周一表示，已就印尼方面在纳土纳群岛附近海域扣押中国渔船事件向印尼提出严正交涉。此前印尼海军在该海域扣押一艘中国渔船，称这艘渔船涉嫌在其海域非法捕鱼。

印尼军方称，这艘名为“Gui Bei Yu”的渔船上周五进入纳土纳海的印尼专属经济区后被扣押。

“（我方）强烈怀疑这艘船在印尼水域偷捕鱼类。”印尼海军少将A. Taufiq R补充说，这艘船上的鱼类与周边水域常见的鱼类吻合。

印尼并非南海的主权声索国，但反对中国将印尼控制的纳土纳群岛（Natuna Islands）部分区域划入“九段线”。

印尼军方在周日的声明中称，上周这起扣押渔船事件，旨在“向世界表明”印尼将对侵犯其管辖权的船只采取严厉措施。

中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上称，对于事发海域，中国和印尼有不同看法，中国渔船在此进行正常的生产作业。中方已向印尼方提出严正交涉。双方正就事件处理工作进行密切沟通和协调。（完）