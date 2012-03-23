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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 23日 星期五 18:22 BJT

中国与印尼签逾170亿美元合作协议

新华社周五报道，中国与印尼签署逾170亿美元合作协议，涉及钢铁、纺织、水电、农业、冶金、矿业等领域。报道援引印尼总统苏西洛的话称，作为两个发展中的新兴经济体，双方可以在多个领域扩展合作空间，例如继续加大在机械、基础设施建设、电信和能源等领域的投资合作。路透

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