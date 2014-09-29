中国9月工业增速料回升至7.3% 维持三季度GDP增长7.3%预测--中金

路透北京9月29日 - 中国国内投行--中金公司周一发布报告称，预计出口回升和低基数将帮助9月工业增加值同比增速小幅上升至7.3%，同时维持三季度GDP同比增长7.3%的判断。

报告分析称，截至9月中旬的高频数据显示，六大电厂日均煤耗数同比增速较8月回升，粗钢产量环比增速也较8月回升；同时汇丰中国制造业PMI出口订单指数显着回升，可能带动出口工业生产加快。

“考虑去年9月工业增加值基数回落较多，预计9月工业增加值同比增速小幅回升至7.3%。”报告称。

同时，根据中金的预测，三季度工业增加值平均同比增速较二季度下降；而从截至8月份数据来看，房地产业、金融业和批发零售业等服务业同比增速也难以较二季度反弹。

“维持三季度GDP同比增速放缓至7.3%的预测，且存在下行风险。”报告称。

中金预计，9月社会融资规模1万亿元人民币，受127号文和风险事件影响，影子银行融资和同业业务仍被抑制；预计M2同比增速9月回升至13%，反映央行5,000亿SLF投放效果。

新出口订单回升扶助产出指数持稳，带动汇丰中国9月制造业PMI初值小幅回升至50.5；其中新出口订单和新订单指数环比分别上升1个和2个百分点，这与外需好转带动中国出口回暖的趋势保持一致。

中金并预计，外需持续复苏，加上去年9月出口基数低，预计9月出口同比增速反弹至13%；而内需疲弱预示进口环比增长较弱，去年进口也没有显着基数效应，预计9月进口同比将下滑3%；当月顺差料为443亿美元。

而9月当月资本品价格大幅下跌反映投资弱势，预计1-9月固定资产投资累计同比增速16.2%，继续下降；预计9月社会消费品零售总额同比增速小幅回落至11.8%，主要受CPI涨幅下降拖累。

通胀方面，高频数据显示9月食品价格环比涨幅低于往年同期均值，而主要城市房价可能延续回落态势，房租涨幅也可能受到拖累，预计非食品价格将延续弱势。加上去年同期CPI高基数，预计9月CPI同比涨幅下降至1.5%，较8月回落0.5个百分点。

但PMI初值显示制造业投入和产出价格指数在低位继续回落，预计9月PPI环比跌幅可能扩大，加上去年同期高基数，预计9月PPI同比增速-1.7%，较8月-1.2%继续下降。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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