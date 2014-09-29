中国9月工业增速料回升至7.3% 维持三季度GDP增长7.3%预测--中金

中国今年资本外流或明显放缓 临时性资本管制有望放宽--中金
路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。
路透北京9月29日 - 中国国内投行--中金公司周一发布报告称，预计出口回升和低基数将帮助9月工业增加值同比增速小幅上升至7.3%，同时维持三季度GDP同比增长7.3%的判断。
报告分析称，截至9月中旬的高频数据显示，六大电厂日均煤耗数同比增速较8月回升，粗钢产量环比增速也较8月回升；同时汇丰中国制造业PMI出口订单指数显着回升，可能带动出口工业生产加快。
“考虑去年9月工业增加值基数回落较多，预计9月工业增加值同比增速小幅回升至7.3%。”报告称。
同时，根据中金的预测，三季度工业增加值平均同比增速较二季度下降；而从截至8月份数据来看，房地产业、金融业和批发零售业等服务业同比增速也难以较二季度反弹。
“维持三季度GDP同比增速放缓至7.3%的预测，且存在下行风险。”报告称。
中金预计，9月社会融资规模1万亿元人民币，受127号文和风险事件影响，影子银行融资和同业业务仍被抑制；预计M2同比增速9月回升至13%，反映央行5,000亿SLF投放效果。
新出口订单回升扶助产出指数持稳，带动汇丰中国9月制造业PMI初值小幅回升至50.5；其中新出口订单和新订单指数环比分别上升1个和2个百分点，这与外需好转带动中国出口回暖的趋势保持一致。
中金并预计，外需持续复苏，加上去年9月出口基数低，预计9月出口同比增速反弹至13%；而内需疲弱预示进口环比增长较弱，去年进口也没有显着基数效应，预计9月进口同比将下滑3%；当月顺差料为443亿美元。
而9月当月资本品价格大幅下跌反映投资弱势，预计1-9月固定资产投资累计同比增速16.2%，继续下降；预计9月社会消费品零售总额同比增速小幅回落至11.8%，主要受CPI涨幅下降拖累。
通胀方面，高频数据显示9月食品价格环比涨幅低于往年同期均值，而主要城市房价可能延续回落态势，房租涨幅也可能受到拖累，预计非食品价格将延续弱势。加上去年同期CPI高基数，预计9月CPI同比涨幅下降至1.5%，较8月回落0.5个百分点。
但PMI初值显示制造业投入和产出价格指数在低位继续回落，预计9月PPI环比跌幅可能扩大，加上去年同期高基数，预计9月PPI同比增速-1.7%，较8月-1.2%继续下降。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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