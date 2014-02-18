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中国财经 | 2014年 2月 18日 星期二 15:44 BJT

中国2014年工业增加值预期增长目标为9.5%左右--工信部

路透北京2月18日 -中国工业和信息化部周二表示，中国2014年规模以上工业增加值增长预期目标在9.5%左右，稍低于去年水平。

其新闻稿并预计，今年电信业、软件和信息技术服务业收入分别同比增长8%和20%。

工信部称，今年要培育新的需求增长点，保持工业平稳运行，并着力抓好化解产能严重过剩工作。引导鼓励企业兼并重组，加快淘汰落后产能，提前一年完成“十二五”（2011-2015）淘汰任务。

中国2013年四季度增速落在7.7%的过去两年中枢位置，以“横着走”的方式完成政府预期目标。其中规模以上工业增加值去年增长9.7%，略低于10%左右的目标。(完)

发布会详情参见 www.gov.cn/wszb/zhibo613/

(发稿 宿泱韫; 撰写 李然; 审校 黄凯)

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