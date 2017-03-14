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中国财经 | 2017年 3月 14日 星期二 10:11 BJT

中国1-2月工业增加值同比增长6.3% 固定资产投资增长8.9%--统计局

路透北京3月14日 - 中国国家统计局周二公布，今年1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，略高于路透调查预估中值6.2%。

数据并显示，1-2月固定资产投资同比增长8.9%，高于路透调查中值8.2%，且为2016年1-6月以来最高，当时为增长9%。

1-2月社会消费品零售总额同比增9.5%，低于路透调查预估中值10.5%。

以下为中国1-2月工业、投资与消费同比变动详情（%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

1-2月工业增加值 6.3 6.2 6.0 5.8~7.0 6.4

固定资产投资(不含农户)(1-2月) 8.9 8.2 8.1 7.5~13.1 10.2

1-2月社会消费品零售总额 9.5 10.5 10.9 9.8~11.2 10.2

注：固定资产投资数据前值为2016年1-12月累计数据。

中国国家统计局局长宁吉喆周日指出，今年1-2月中国经济社会发展形势延续去年下半年以来稳中向好的形势，工业增长在6%以上，服务业生产指数增长8%以上，2月31个大城市调查失业率在5%左右。他并称，投资需求增速亦持续了去年后几个月上升的态势，民间投资和工业投资、制造业投资都是上升的趋势。

中国日前公布的2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势，春节过后食品价格回落是CPI涨幅低于预期的主要原因，而去年的低基数以及原材料价格持续上涨则推升PPI持续飙涨，不仅高于市场预期更创出近八年半新高。

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/ （完）

(发稿 陈君；审校 乔艳红)
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