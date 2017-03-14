中国1-2月工业增加值同比增长6.3% 固定资产投资增长8.9%--统计局

中国国家统计局局长宁吉喆周日指出，今年1-2月中国经济社会发展形势延续去年下半年以来稳中向好的形势，工业增长在6%以上，服务业生产指数增长8%以上，2月31个大城市调查失业率在5%左右。他并称，投资需求增速亦持续了去年后几个月上升的态势，民间投资和工业投资、制造业投资都是上升的趋势。