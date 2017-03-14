中国1-2月工业增加值同比增长6.3% 固定资产投资增长8.9%--统计局

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月14日 - 中国国家统计局周二公布，今年1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，略高于路透调查预估中值6.2%。
数据并显示，1-2月固定资产投资同比增长8.9%，高于路透调查中值8.2%，且为2016年1-6月以来最高，当时为增长9%。
1-2月社会消费品零售总额同比增9.5%，低于路透调查预估中值10.5%。
以下为中国1-2月工业、投资与消费同比变动详情（%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
1-2月工业增加值 6.3 6.2 6.0 5.8~7.0 6.4
固定资产投资(不含农户)(1-2月) 8.9 8.2 8.1 7.5~13.1 10.2
1-2月社会消费品零售总额 9.5 10.5 10.9 9.8~11.2 10.2
注：固定资产投资数据前值为2016年1-12月累计数据。
中国国家统计局局长宁吉喆周日指出，今年1-2月中国经济社会发展形势延续去年下半年以来稳中向好的形势，工业增长在6%以上，服务业生产指数增长8%以上，2月31个大城市调查失业率在5%左右。他并称，投资需求增速亦持续了去年后几个月上升的态势，民间投资和工业投资、制造业投资都是上升的趋势。
中国日前公布的2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势，春节过后食品价格回落是CPI涨幅低于预期的主要原因，而去年的低基数以及原材料价格持续上涨则推升PPI持续飙涨，不仅高于市场预期更创出近八年半新高。
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/ （完）
(发稿 陈君；审校 乔艳红)
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