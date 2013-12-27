11月工业企业利润增速较上月回落

* 11月工业企业利润同比增长9.7%

* 九成行业利润比去年同期增加

* 图表 link.reuters.com/tat65v

路透北京12月27日 -中国国家统计局周五公布，中国11月规模以上工业企业实现利润总额7,074.8亿元人民币，比去年同期增长9.7%，增速比10月份回落5.4个百分点。其中主营活动利润下降1.8%。

1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额53,338亿元，比去年同期增长13.2%，增速比1-10月份回落0.5个百分点。其中，主营活动利润53,700.7亿元，增长4.4%，增速回落1个百分点。

国家统计局工业司何平博士解读称，1-11月销售平稳增长，利润率有所提高。九成行业利润比去年同期增加，新增利润主要分布在五个行业。

数据显示，1-11月份，规模以上工业企业主营业务收入比去年同期增长11.2%，增速比1-10月份提高0.1个百分点；工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.64元，比1-10月份减少0.17元；按利润总额计算的主营业务收入利润率为5.77%，比1-10月份提高0.18个百分点。

1-11月份，在41个工业大类行业中，35个行业利润总额比去年同期增长，石油加工炼焦和核燃料加工业由亏转盈，煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、有色金属矿采选业、其他采矿业和废弃资源综合利用业5个行业利润同比下降。

新增利润最多的五个行业是，电力热力生产和供应业利润总额比去年同期增加1,130.9亿元，汽车制造业增加870.8亿元，非金属矿物制品业增加549.1亿元，石油加工炼焦和核燃料加工业增加530.4亿元，黑色金属冶炼和压延加工业增加434.8亿元。五个行业新增利润占全部规模以上工业企业的56.7%。

以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%)

1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月

1-2月 12年全年 1-11月

利润 13.2 13.7 13.5 12.8 11.1 11.1 12.3 11.4 12.1 17.2 5.3 3

主营 4.4 5.4 5.3 4.9 5.1 7.2 11.4 12.2 12.4 22.2 6 4

利润

营收 11.2 11.1 11 10.9 11 11.4 11.9 11.9 11.9 13.1

11 10.8

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 12年12月 11月

利润 9.7 15.1 18.4 24.2 11.6 6.3 15.5 9.3 5.3 ~ 17.3 22.8

欲参看更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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