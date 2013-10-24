中国工业品期货全线收低

中国央行官员称应加快建立宏观审慎管理制度框架 保持货币供给定力
路透北京4月5日 - 中国央行金融稳定局局长陆磊近日称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道，应进一步完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架，统筹用好各类政策工具；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。
路透上海10月24日 - 中国工业品期货周四全线收低，国内流动性偏紧状况令A股市场承压，亦拖累期货市场表现，尽管制造业PMI数据依然保持坚挺，但仍难消除市场对四季度商品需求的疑虑。
今日钢焦板块跌幅居前，螺纹钢主力合约创下近四个月低位，上周上市的铁矿石期货亦连续第四日收低，主力1405合约下跌1.91%，至每吨926元，焦炭和焦煤的跌幅亦双双超过1%。
近几日走势坚挺的沪铜今日跳空下行，跌破52,000元的支撑，收低1.03%至每吨51,730元。尽管上午公布的汇丰中国制造业PMI初值升至50.9的七个月高位，但流动性偏紧的忧虑依然打压到金融市场的信心。
“这两天国内A股的走势对沪铜等品种的影响比较大，股市的疲弱表现打压到了工业品的人气。”五矿期货的金属分析师张傲表示。
他并称，沪铜基本面上可以关注本周上期所的库存变化状况，以判断供需情况。
中国银行间市场周四主要回购利率涨幅继续扩大，早盘七天质押式回购利率开盘报5%，较上日收盘大涨95基点。市场人士表示，财税缴款本周即将截止，而央行公开市场继续不作为雪上加霜，令流动性预期难以乐观，不少机构均加入资金拆借队伍，短期资金供不应求。
受流动性偏紧及不少上市公司业绩不如预期拖累，中国股市沪综指周四连续三天收盘下跌，并创下近一个月新低。
路透技术分析师王涛表示，沪铜指标合约未来一个交易日或在51,610元的支撑位上方整理，随后可能在短暂反抽后继续下跌。
浏览沪铜技术分析图表,请点选链接:(link.reuters.com/zud24v)
中国证监会此前表示，未来会进一步研究铁矿石期货保税交割，以及协调和推动在铁矿石期货上人民币自由兑换，稳妥推进铁矿石期货市场的国际化进程。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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