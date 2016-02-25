今年中国工业增速预期约6% 设调结构奖补两年1000亿元--工信部

路透北京2月25日 - 中国工信部周四表示，今年工业经济总体体保持缓中趋稳运行态势，初步考虑，2016年规模以上工业增加值预期增长目标6%左右。同时也要看到经济运行面临下行压力在持续加大，地区、行业走势分化可能加深。

工信部副部长冯飞在国新办举行的新闻发布会上称，在“僵尸企业”企业处置过程当中，强调要多兼并重组，少破产清算。中央政府决定设立工业企业结构调整专项奖补资金，资金的规模是两年1,000亿元人民币，用于解决职工安置问题。

“去产能是供给侧结构改革的首要任务，今年年初国务院已经确定这项工作主要是在钢铁和煤炭这两个行业推进。”冯飞称，在结构调整当中还会涉及到资产的处置问题，主要还是采取市场化的办法来处置不良资产。

他提到，推进“僵尸企业”的退出以及过剩产能有序退出，是发改委和工信部共同推进的工作。所谓“僵尸企业”，是指已停产、半停产、连年亏损、资不抵债，主要靠中央政府补贴和银行续贷维持经营的企业。

今年年初，国务院已经确定这项工作主要是在钢铁和煤炭这两个行业推进，因为这两个行业产能过剩更加严重，市场化退出的障碍更加明显，所以在今年的1月份已经对外公布了这两个行业化解过剩产能实现脱困发展的指导意见。

工信部部长苗圩也表示，今年将坚定不移推进化解产能严重过剩。一是积极稳妥处置“僵尸企业”。工信部与发改委正在积极研究制定具体的实施方案。推动低效产能退出。对能耗、环保、安全、生产不达标的这些企业，要把产能依法依规有序退出。

同时鼓励有条件的企业实行跨行业、跨地区兼并、重组。坚决停止以任何形式来审批产能严重过剩行业的新增产能项目。总的原则是“市场倒逼，地方组织，中央支持。”

工信部新闻稿提到的2016年重点工作举措中也提到，制定实施机械，汽车，轻工，纺织，电子，建材等重点行业分业施策专项方案，支持困难企业加快去产能去库存降成本，抓紧制定实施推动产业重组，处置僵尸企业总体方案，进一步优化企业兼并重组市场环境。

**经济运行压力持续加大**

中国2015年工业增加值同比增长6.1%，增速同比回落2.2个百分点。今年确定的工业增加值预期增长6%左右。

苗圩指出，总体看当前中国经济运行面临下行压力在持续加大，在国民经济三次产业中，工业遇到的困难最多，压力最大。而全球经济金融领域的不确定因素直接加大中国出口难度，并对人民币汇率和工业品价格带来持续影响。

“工业经济运行面临的突出问题是传统动力减弱，产业结构转型升级压力加大和企业创新能力不足等，受其影响，地区，行业，企业走势分化可能继续加深。”工信部的新闻稿称。

苗圩表示，尽管如此，中国经济基本面长期向好的态势没有改变，潜力足，韧性好，回旋余地大，新产业新业态势头良好，工业经济将总体保持缓中趋稳态势。

他提到，今年将抓好五个方面的工作，全面启动实施“中国制造2025”。现在正按照部署加紧编制11个重点工程实施方案、重要规划、行动计划。围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造和高端装备创新这五大领域，推动五大工程。

全力以赴保持工业经济平稳增长，制定六大行业分业施策的指导性意见，或者三年行动计划。启动新一轮重大技术改造提升工程。紧紧围绕传统行业改造升级需求，实施一批重大技改项目。开展改善消费品供给专项行动。以及坚定不移推进化解产能严重过剩，大力扶持小微企业的发展，持续推进简政放权等。

“应该说我们现在在政策工具箱里面有不少的储备，随着工业经济的情况变化，我们会报国务院批准以后，及时出台一些新的政策措施，保持工业经济稳定增长。”苗圩称。随着这些政策措施的不断落实，政策效果不断显现，工业持续下行的势头可以得到遏制。（完）