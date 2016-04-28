中国工信部：一季度工业经济出现积极变化迹象 但仍面临困难和挑战

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月28日 - 中国工信部周四表示，一季度中国工业经济运行出现一些积极变化迹象，仍面临不少困难和挑战。
工信部在新闻发布会指出，当下，外需疲弱态势仍未改变，结构性矛盾依然存在，部分行业和地区困难有所加剧，一部分企业生产经营困难，稳增长压力仍然较大。
工信部表示，下一步还将加大技术改造支持力度，扩大工业有效投资；增加有效供给，推进消费品行业增加品种、提高品质，实施新能源汽车推广计划；此外，构建多部门协同推动促进产能退出的工作机制，开展水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。
据工信部介绍，一季度，工业生产缓中趋稳，企业效益出现改善迹象；规模以上工业增加值同比增长5.8%，实现利润同比增长7.4%。（完）
(发稿 沈燕；撰写 李贺；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。