版本:
中国
中国财经 | 2016年 4月 28日 星期四 11:22 BJT

中国工信部：一季度工业经济出现积极变化迹象 但仍面临困难和挑战

路透北京4月28日 - 中国工信部周四表示，一季度中国工业经济运行出现一些积极变化迹象，仍面临不少困难和挑战。

工信部在新闻发布会指出，当下，外需疲弱态势仍未改变，结构性矛盾依然存在，部分行业和地区困难有所加剧，一部分企业生产经营困难，稳增长压力仍然较大。

工信部表示，下一步还将加大技术改造支持力度，扩大工业有效投资；增加有效供给，推进消费品行业增加品种、提高品质，实施新能源汽车推广计划；此外，构建多部门协同推动促进产能退出的工作机制，开展水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。

据工信部介绍，一季度，工业生产缓中趋稳，企业效益出现改善迹象；规模以上工业增加值同比增长5.8%，实现利润同比增长7.4%。（完）

(发稿 沈燕；撰写 李贺；审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐