中国1-2月工业增速降至近五年低点

* 1-2月工业、投资和消费增速皆低于预期

* 工业增速创下近五年最低水准

* 经济下行压力明显增加

* 对全年经济走势无需过于悲观

* 重点要看改革的推进

路透北京3月13日 -中国1-2月工业、投资和消费同比增速皆逊于预期，尤其工业增速创下近五年最低水准。整体经济下行压力明显增加，一季度经济形势不容乐观，多数分析人士认为甚至可能保不住7.5%。

不过他们也指出，还需等待3月数据才能做出更准确判断，且不必太关注短期的季度波动，今年的焦点是改革的推进，对全年经济走势无需过于悲观。

“从前两个月的数据来看，一季度经济形势不容乐观。工业、投资和消费都掉得挺厉害，往年春节也往下落，但没有今年这么狠。”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称，如果3月也这么差的话，一季度恐怕保不住7.5%的增速。

他并解释称，去年的稳是靠政策在托着，现在没有政策托了就往下掉；全年来看还是不用太悲观，应忽略短期的季度波动，更关注中长期的平稳增长。

中国国家统计局周四公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长8.6%，固定资产投资同比增长17.9%，社会消费品零售总额同比增长11.8%，均低于路透调查预估中值9.5%、19.4%和13.5%。

其中，工业增速8.6%为2009年4月以来最低水准，当时为7.3%。(欲览中国工业增速图表，请点击 (link.reuters.com/fyw57v)

海通证券宏观分析师姜超、高远称，前两月工业增速骤降，意味着经济出现跳水，“我们1月下调全年GDP增速至7%的预测正在实现。”

他们并表示，去杠杆、去产能带来短期阵痛，蓝天白云要求去工业化，短期经济仍不容乐观，加快国企改革是救赎之道。而考核债务财政难松，亦及早通过宽货币兜底流动性，防范系统性金融风险出现。

中国去年经济增速为7.7%，今年制定的目标增速仍为7.5%左右。国务院总理李克强周一在全国人大会议闭幕后的记者会上指出，中国今年多重目标的实现需要找一个合理的平衡点，可以说是高难度的动作；但有能力也有条件使今年经济运行保持在合理区间。

“在去年并没有采取短期刺激政策的情况下能够实现经济预期目标，为什么今年不可以呢？”他在答记者问时称，7.5%的预期目标是有弹性的，对其是有容忍度的。

安信证券宏观分析师尤宏业指出，1-2月数据需要合并季度数据来观察才更有意义，开局不好也在意料之中，一季度增速可能会明显低于7.5%、甚至7.0%，但对于政府应该也不是不能接受。

此前公布数据显示，受季节性因素、生产和新订单指数回落等影响，中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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