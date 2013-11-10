分析师看中国10月工业、投资和消费数据

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透北京11月9日 -中国国家统计局周六公布，10月规模以上工业增加值同比增长10.3%，社会消费品零售总额同比增长13.3%，1-10月固定资产投资同比增长20.1%.
主要数据详情:
--10月社会消费品零售总额同比增长13.3%(路透调查中值为13.4%)
--10月规模以上工业增加值同比增长10.3%(路透调查中值为10%)
--1-10月固定资产投资同比增长20.1%(路透调查中值为20.1%）
以下为市场人士的评论:
--招商证券宏观研究主管 谢亚轩：
数据很稳定，基本没有超出预期，工业略微超出预期，可能和用电量等数据相比偏强，其他消费和投资都符合预期。
工业数据略强，四季度整体经济增速环比可能跟三季度差不多，显示经济稳步增长。
投资，比较稳定，说明前一阶段稳增长措施起作用，也说明经济和投资有自身的活力。消费，挺平稳，年初的时候明显下降，现在看消费体现了其稳定性，体现经济自身的活力。
总体的特点是比较稳定，企稳，至少今年保增长的任务是没问题，另一方面虽然没有刺激性的政策，稳定的政策环境对经济有好处的。
--浙商证券宏观分析师 郭磊：
10月经济数据还是不错的，工业增加值等数据甚至有点超预期。三季度以来经济景气度受益于房产销售和投资的景气，所以我们比较关注后续房地产投资的稳定性，而从本月数据来看大体还不错，房地产投资并未有明显放缓。消费也比较平稳。10月数据验证了我们一直以来的一个观点：在库存周期底部位置，经济向上弹性大于向下弹性，即向下余地不大。由于上午公布的通胀数据也处于预期下限，这意味着经济回落风险和政策转向风险同时缓和，短期内宏观面风险溢价将有所下降。
--交通银行金融研究中心高级研究员 唐建伟：
10月经济还是比较平稳，外需回暖，加上内需稳定，四季度包括明年上半年经济应该能平稳增长。不过结合投资和PPI数据来看，四季度经济的活力会比三季度要弱一些。
尽管潜在经济增速还处于下行阶段，去产能也会带来压力，但我们预计经济增长总体能保持平稳。改革和调结构需要一个经济增长的环境才能进行下去，我们预计明年还是有7.5%左右增速，保证这点一方面要靠改革，短期内投资、消费保持增长保证一定内需也必要的。
--中国国际经济交流中心研究员 王军：
工业略好于市场预期，不过反弹与补库存有关，不会持续太长时间，今年最后两月工业可能会有所回落。
投资基本持稳。预计明年投资相比前两年有所放缓，但与今年差不多。国有投资受制于财政压力、债务治理等因素，民间投资方面，企业家信心恢复还需要时间，需要观察政府在改革上有多大力度，调结构是否能坚持。不过明年还会在事关民生、公共服务、基建上保持旺盛投资，能支撑起固定资产投资20%左右的增速。
明年政府除了着力调结构外，也会像今年一样把经济运行尽量控制在合理区间之内，上限往低看7%，高了看7.5%是波动的中轴，可以说在七上八下这个区间内我们都可以认为是正常的，政府可以接受的区间。
预计明年经济还是会围绕7.5%上下波动，呈现前高后低走势。
--首创证券研究所副所长 王剑辉：
跟物价数据差不多，表示经济周期性企稳得到初步印证，年内发展趋势沿着这个方向，增长速度的变化幅度不大。工业生产四季度可能略有回落，消费10月表现得比较稳定，也没有太多的亮点，到11月可能有小幅回落，12月可能又有回升。未来2-3个月，消费呈现波动向上的趋势。
工业生产会逐步回落，幅度有限，季节性影响的因素是1个点左右，到年底可能降到10以下。四季度料消费回升，物价回升，目前景气回升的程度能延续。
值得关注的还是消费，不算太理想。经济是在企稳，经济周期性企稳和筑底阶段的逐步结束，周期性回升还不明显。四季度经济增长可能在7.7
-7.8%，明年则在7.5-7.6的水平。
这个数据整体还是好消息，没有继续出现波动，大家对波动很担心，呈现稳定的状态。临近年底，货币政策短期操作在年底会多一些，中长期政策不会大变，未来三个季度不会出现方向性的转变。稳定对经济转型来说是好事，一般而言，经济转型会导致减速，中国1、2季度已经减速了，3、4季度出现企稳，一方面是季节性需求回升，也说明结构调整的最坏的时候已经过去。
--联讯证券宏观分析师 杨为敩：
10月工业增加值回升，可能是出口扩张所驱动，国内终端需求没有明显改善，说明整体经济回升动力并不明显，仍缺乏经济增长点，在这种情况下，整体经济不会有太明显的向上趋势，可能还会往下走一点。
整体而言，外需强于内需。投资对经济拉动力处于边际递减的效果，且地方债务对地方投资打压很大。
四季度经济增长7.5%，完成全年增长7.6-7.7%的年初目标没有悬念，还有可能有一定超额。货币政策不会有太大调整，维持紧平衡，但外汇占款波动可能后期比较剧烈，看央行如何应对。
--申银万国宏观分析师 李慧勇：
10月份工业超预期回升，投资于消费增速符合预期。工业好于预期主要是因为外需比市场预期要好，导致出口相关产值加快，工业企业出口交货值处于较高水平，同时也与前期加快投资政策的效果显现有关系。但我们仍然预期四季度中国经济增速将稳中回落到7.6，受到地产及投资的增速放缓及去年基数影响。
**相关背景**
--中国国家主席习近平表示，对中国经济健康发展有信心，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱，即将召开的十八届三中全会将提出综合改革方案。
--习近平表示，要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系，防止把发展简单化为增加生产总值，一味以生产总值排名比高低、论英雄；加快转变经济发展方式，重点在于优化产业结构、消化过剩产能。
--中国总理李克强日前指出，保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。之所以要稳增长说到底就是为了保就业。
--中国工业和信息化部赛迪研究院发布预测报告称，中国经济增长的内生性将逐步增强，工业经济增长有望继续保持温和复苏的态势，预计四季度工业增加值同比增长10.3%左右，全年增速约9.9%。
--中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉认为，中国当前要务是约束“诸侯”，约束地方财权；这就必须容忍经济增速进一步放缓，7%或许不应该成为未来经济调整的底线。(完)
(发稿 宿泱韫/李文科; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透3月31日 - 周五公布的路透调查显示，油市分析师对石油输出国组织(OPEC)减产能否足以抵消美国原油产量增加的看法愈发悲观，而且并不认为明年年初以前油价会达到每桶60美元。
路透马耳他圣朱利安斯镇3月31日 - 一名欧盟高官周五表示，英国退欧后，欧元区融合的下一步措施可能包括增加对区内较为贫穷国家的投资，但前提是这些国家降低政府与银行业之间高风险的联系。