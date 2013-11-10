分析师看中国10月工业、投资和消费数据

路透北京11月9日 -中国国家统计局周六公布，10月规模以上工业增加值同比增长10.3%，社会消费品零售总额同比增长13.3%，1-10月固定资产投资同比增长20.1%.

主要数据详情:

--10月社会消费品零售总额同比增长13.3%(路透调查中值为13.4%)

--10月规模以上工业增加值同比增长10.3%(路透调查中值为10%)

--1-10月固定资产投资同比增长20.1%(路透调查中值为20.1%）

以下为市场人士的评论:

--招商证券宏观研究主管 谢亚轩：

数据很稳定，基本没有超出预期，工业略微超出预期，可能和用电量等数据相比偏强，其他消费和投资都符合预期。

工业数据略强，四季度整体经济增速环比可能跟三季度差不多，显示经济稳步增长。

投资，比较稳定，说明前一阶段稳增长措施起作用，也说明经济和投资有自身的活力。消费，挺平稳，年初的时候明显下降，现在看消费体现了其稳定性，体现经济自身的活力。

总体的特点是比较稳定，企稳，至少今年保增长的任务是没问题，另一方面虽然没有刺激性的政策，稳定的政策环境对经济有好处的。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

10月经济数据还是不错的，工业增加值等数据甚至有点超预期。三季度以来经济景气度受益于房产销售和投资的景气，所以我们比较关注后续房地产投资的稳定性，而从本月数据来看大体还不错，房地产投资并未有明显放缓。消费也比较平稳。10月数据验证了我们一直以来的一个观点：在库存周期底部位置，经济向上弹性大于向下弹性，即向下余地不大。由于上午公布的通胀数据也处于预期下限，这意味着经济回落风险和政策转向风险同时缓和，短期内宏观面风险溢价将有所下降。

--交通银行金融研究中心高级研究员 唐建伟：

10月经济还是比较平稳，外需回暖，加上内需稳定，四季度包括明年上半年经济应该能平稳增长。不过结合投资和PPI数据来看，四季度经济的活力会比三季度要弱一些。

尽管潜在经济增速还处于下行阶段，去产能也会带来压力，但我们预计经济增长总体能保持平稳。改革和调结构需要一个经济增长的环境才能进行下去，我们预计明年还是有7.5%左右增速，保证这点一方面要靠改革，短期内投资、消费保持增长保证一定内需也必要的。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

工业略好于市场预期，不过反弹与补库存有关，不会持续太长时间，今年最后两月工业可能会有所回落。

投资基本持稳。预计明年投资相比前两年有所放缓，但与今年差不多。国有投资受制于财政压力、债务治理等因素，民间投资方面，企业家信心恢复还需要时间，需要观察政府在改革上有多大力度，调结构是否能坚持。不过明年还会在事关民生、公共服务、基建上保持旺盛投资，能支撑起固定资产投资20%左右的增速。

明年政府除了着力调结构外，也会像今年一样把经济运行尽量控制在合理区间之内，上限往低看7%，高了看7.5%是波动的中轴，可以说在七上八下这个区间内我们都可以认为是正常的，政府可以接受的区间。

预计明年经济还是会围绕7.5%上下波动，呈现前高后低走势。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

跟物价数据差不多，表示经济周期性企稳得到初步印证，年内发展趋势沿着这个方向，增长速度的变化幅度不大。工业生产四季度可能略有回落，消费10月表现得比较稳定，也没有太多的亮点，到11月可能有小幅回落，12月可能又有回升。未来2-3个月，消费呈现波动向上的趋势。

工业生产会逐步回落，幅度有限，季节性影响的因素是1个点左右，到年底可能降到10以下。四季度料消费回升，物价回升，目前景气回升的程度能延续。

值得关注的还是消费，不算太理想。经济是在企稳，经济周期性企稳和筑底阶段的逐步结束，周期性回升还不明显。四季度经济增长可能在7.7

-7.8%，明年则在7.5-7.6的水平。

这个数据整体还是好消息，没有继续出现波动，大家对波动很担心，呈现稳定的状态。临近年底，货币政策短期操作在年底会多一些，中长期政策不会大变，未来三个季度不会出现方向性的转变。稳定对经济转型来说是好事，一般而言，经济转型会导致减速，中国1、2季度已经减速了，3、4季度出现企稳，一方面是季节性需求回升，也说明结构调整的最坏的时候已经过去。

--联讯证券宏观分析师 杨为敩：

10月工业增加值回升，可能是出口扩张所驱动，国内终端需求没有明显改善，说明整体经济回升动力并不明显，仍缺乏经济增长点，在这种情况下，整体经济不会有太明显的向上趋势，可能还会往下走一点。

整体而言，外需强于内需。投资对经济拉动力处于边际递减的效果，且地方债务对地方投资打压很大。

四季度经济增长7.5%，完成全年增长7.6-7.7%的年初目标没有悬念，还有可能有一定超额。货币政策不会有太大调整，维持紧平衡，但外汇占款波动可能后期比较剧烈，看央行如何应对。

--申银万国宏观分析师 李慧勇：

10月份工业超预期回升，投资于消费增速符合预期。工业好于预期主要是因为外需比市场预期要好，导致出口相关产值加快，工业企业出口交货值处于较高水平，同时也与前期加快投资政策的效果显现有关系。但我们仍然预期四季度中国经济增速将稳中回落到7.6，受到地产及投资的增速放缓及去年基数影响。

**相关背景**

--中国国家主席习近平表示，对中国经济健康发展有信心，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱，即将召开的十八届三中全会将提出综合改革方案。

--习近平表示，要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系，防止把发展简单化为增加生产总值，一味以生产总值排名比高低、论英雄；加快转变经济发展方式，重点在于优化产业结构、消化过剩产能。

--中国总理李克强日前指出，保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。之所以要稳增长说到底就是为了保就业。

--中国工业和信息化部赛迪研究院发布预测报告称，中国经济增长的内生性将逐步增强，工业经济增长有望继续保持温和复苏的态势，预计四季度工业增加值同比增长10.3%左右，全年增速约9.9%。

--中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉认为，中国当前要务是约束“诸侯”，约束地方财权；这就必须容忍经济增速进一步放缓，7%或许不应该成为未来经济调整的底线。(完)

(发稿 宿泱韫/李文科; 审校 黄凯)

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