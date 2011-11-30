中国自周四起上调销售及上网电价

为了缓解''计划电、市场煤''导致中国发电企业亏损严重的现状,中国国家发展和改革委员会周三宣布,从周四(12月1日)起上调上网及销售电价,由此销售电价每度(千瓦时)平均上调0.03元人民币,并对电煤实行临时价格干预,此次居民用电价格暂不上调,但居民生活用电试行阶梯电价制度.路透