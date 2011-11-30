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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 1日 星期四 07:16 BJT

中国自周四起上调销售及上网电价

为了缓解"计划电、市场煤"导致中国发电企业亏损严重的现状,中国国家发展和改革委员会周三宣布,从周四(12月1日)起上调上网及销售电价,由此销售电价每度(千瓦时)平均上调0.03元人民币,并对电煤实行临时价格干预,此次居民用电价格暂不上调,但居民生活用电试行阶梯电价制度.路透

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