中国1-3月工业企业利润同比增10.1%

路透北京4月27日 -中国国家统计局周日公布，1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额12,942.4亿元人民币，同比增长10.1%；增速比1-2月份提高0.7个百分点，主因基数较低及电子行业拉动。

统计局新闻稿称，前三个月主营活动利润12,238.5亿元，同比增长9.4%。在41个工业大类行业中，33个行业利润总额同比增长，1个行业持平，7个行业下降。

国家统计局工业司何平博士解读称，利润增长加快的主要原因，是受基数较低影响，以及电子行业的拉动。

”在主营业务收入增速与1-2月份基本持平的情况下，3月份利润增长加快，与去年同期利润基数偏低有较大关系。去年3月份，利润增速为5.3%，是全年各月最低增速。如果与2012年同期相比，计算两年平均增长为8%，比1-2月份两年平均增速还低5.2个百分点。“他称。

刊登在统计局网站的新闻稿并引述何平指出，3月份，计算机通信和其他电子设备制造业利润同比增长63.4%，而1-2月份同比下降14.1%，拉动全部规模以上工业企业利润增幅上升3.3个百分点。

数据并显示，1-3月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额3,548.4亿元，同比增长2.9%；集体企业实现利润总额171亿元，增长1.1%。

股份制企业实现利润总额7,550.5亿元，增长9.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额3,011.2亿元，增长12.5%；私营企业实现利润总额4,191.4亿元，增长14.2%。

3月份，规模以上工业企业实现利润总额5,131.6亿元，同比增长10.7%。

以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%)

14年1-3月 1-2月 13年全年 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月

利润 10.1 9.4 12.2 13.2 13.7 13.5 12.8 11.1 11.1 12.3 11.4

主营 9.4 8.4 4 4.4 5.4 5.3 4.9 5.1 7.2 11.4 12.2

利润

营收 8 8 11.2 11.2 11.1 11 10.9 11 11.4 11.9 11.9

2014年3月 1-2月 2013年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

利润 10.7 9.4 6 9.7 15.1 18.4 24.2 11.6 6.3 15.5 9.3

欲参看更多详情，请点选国家统计局网站 www.stats.gov.cn （完）

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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