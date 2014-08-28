中国1-7月规模以上工业企业利润同比增长11.7%

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京8月28日 - 中国国家统计局周四公布，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33,491.6亿元人民币，同比增长11.7%，增速比1-6月份提高0.3个百分点。
7月份，规模以上工业企业实现利润总额4,823.3亿元，同比增长13.5%，增速比6月份回落4.4个百分点。
1-7月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额同比增长6.3%；集体企业实现利润总额增长2.6%；股份制企业实现利润总额增长10.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额增长16.1%；私营企业实现利润总额增长13.4%。
此外，1-7月份，采矿业实现利润总额3,930.7亿元，同比下降13.2%；制造业实现利润总额26,850.1亿元，增长15.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2,710.8亿元，增长21.5%。(完)
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(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。