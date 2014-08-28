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中国财经 | 2014年 8月 28日 星期四 09:55 BJT

中国1-7月规模以上工业企业利润同比增长11.7%

路透北京8月28日 - 中国国家统计局周四公布，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33,491.6亿元人民币，同比增长11.7%，增速比1-6月份提高0.3个百分点。

7月份，规模以上工业企业实现利润总额4,823.3亿元，同比增长13.5%，增速比6月份回落4.4个百分点。

1-7月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额同比增长6.3%；集体企业实现利润总额增长2.6%；股份制企业实现利润总额增长10.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额增长16.1%；私营企业实现利润总额增长13.4%。

此外，1-7月份，采矿业实现利润总额3,930.7亿元，同比下降13.2%；制造业实现利润总额26,850.1亿元，增长15.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2,710.8亿元，增长21.5%。(完)

更多细节，请点选统计局网站(here)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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