中国8月工业利润同比降0.6% 两年来首现负增长

路透北京9月28日 - 中国8月份欠佳的经济数据再添一项，8月份工业利润增速同比下降0.6%，较7月份的同比增长13.5%明显回落，主因工业生产、销售增速放缓及去年同期利润基数偏高影响等。

中国国家统计局周六公布，8月份全国规模以上工业企业实现利润总额4,825.6亿元人民币，同比下降0.6%。这也是自2012年8月以后，两年来首次出现单月利润负增长。

国家统计局工业司何平博士解读称，尽管受多方面因素共同影响，8月份工业利润增速出现明显波动，但总体看，今年前8个月工业利润仍保持了两位数增长。

”受市场需求乏力、出厂价格降幅扩大等影响，工业生产、销售增速回落。8月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.9%，增速比7月份回落2.1个百分点；主营业务收入同比增长4.7%，增速比7月份回落4.7个百分点。“何平称。

中国规模以上工业企业1-8月份实现利润总额38,330.4亿元，同比增长10%，增速比1-7月份回落1.7个百分点；实现主营活动利润35,870.1亿元，同比增长9.6%，增速比1-7月份回落1.6个百分点。

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1-8月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额10,017.4亿元，同比增长5.3%；集体企业实现利润总额313.4亿元，增长1.7%；股份制企业实现利润总额25,328亿元，增长9.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额9,276.3亿元，增长13.7%；私营企业实现利润总额12,462.8亿元，增长11.4%。

1-8月份，采矿业实现利润总额4,445.6亿元，同比下降13.4%；制造业实现利润总额30,691.8亿元，增长13.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3,193亿元，增长20.2%。

何平称，8月份，规模以上工业企业投资收益同比增长3.2%，增速比7月份大幅回落40.3个百分点，对利润增长的贡献明显减弱。

钢铁、化工、电子等行业利润增速明显下滑。8月份，黑色金属冶炼和压延加工业利润同比下降14.8%，而7月份同比增长1.1倍；化学原料和化学制品制造业利润同比下降9.7%，为今年以来首次出现负增长。

计算机通信和其他电子设备制造业利润增长11.8%，增速比7月份回落56个百分点；汽车制造业利润同比下降3.4%，为今年首次负增长；通用设备制造业利润同比增长1%，增速比7月份回落23.4个百分点。这五个行业下拉全部规模以上企业利润增速7个百分点。

他提到，8月份利润增速明显回落，也受去年同期利润基数偏高的影响。去年8月份，规模以上工业企业利润同比增长24.2%，增速为去年各月最高。

针对8月份的利润数据，海通宏观姜超、高远就指出，工业经营短期跳水表现为：8月工业企业主营活动利润增速为-0.14%，较7月大幅跳水。主营业务收入增速5.05%，较7月大降，显示工业需求大幅下滑。

此外，产成品库存增速和库销比均小幅上升，显示库存状况继续转差。印证了8月经济全面下滑。但9月以来基数效应减弱，发电增速等中观数据改善，经济低位反弹或助利润增速企稳。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速（%） 单月 增速（%）

2014年1-8月 10.0 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

1-11月 13.2 11月 9.7

1-10月 13.7 10月 15.1

1-9月 13.5 9月 18.4

1-8月 12.8 8月 24.2

（完）

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(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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