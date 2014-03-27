中国1-2月规模以上工业企业利润同比增9.4%

* 1-2月规模以上工业企业利润同比增长9.4%，增速比上年全年回落2.8个百分点

* 41个工业大类中29个行业利润总额同比增长，较上年31个缩减

* 多数行业利润呈现增长，企业盈利水平基本稳定

* 工业企业利润图表link.reuters.com/nyz87v

路透北京3月27日 -中国国家统计局周四公布，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7,793.1亿元人民币，同比增长9.4%。继续保持增长态势，但增速比上年全年回落2.8个百分点。多数行业利润呈现增长。

统计局新闻稿称，1-2月份主营活动利润7,395.9亿元，同比增长8.4%。在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增长，行业增长面为70.7%，11个行业利润总额同比下降，1个行业亏损额同比下降。利润总额增长的行业较上年的31个有所减少。

国家统计局工业司何平博士解读称，利润增速回落的主要原因包括工业产品销售增速回落。1-2月份，规模以上工业企业主营业务收入同比增长8%，增速比上年全年回落3.2个百分点，企业规模效益下降。单位成本和费用上升。1-2月份，每百元主营业务收入中的成本为85.18元，同比上升0.72元；每百元主营业务收入中的期间费用合计为7.57元，同比上升0.16元。

他提到，1-2月份多数行业利润呈现增长，企业盈利水平基本稳定，新增利润集中于少数行业。

1-2月份，新增利润最多的行业是汽车制造业因产品结构调整，高附加值车销售加快，投资收益增加等原因，利润总额同比增加225亿元；电力热力生产和供应业受煤炭价格下跌、投资收益大幅增加的影响，利润总额同比增加119.2亿元。这两个行业对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达51.2%，拉动利润增长4.8个百分点。

新增利润较多的其他行业还有，非金属矿物制品业利润总额同比增加111.7亿元，电气机械和器材制造业增加93.1亿元，通用设备制造业增加57.1亿元。上述三个行业新增利润占全部规模以上工业企业新增利润的39%。

统计局数据显示，1-2月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额2,168.7亿元，同比下降0.2%；集体企业实现利润总额106.8亿元，增长4.8%；股份制企业实现利润总额4,456.3亿元，增长6.9%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1,815亿元，增长14.5%；私营企业实现利润总额2,603.3亿元，增长16.4%。

以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%)

14年1-2月 13年全年 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月

利润 9.4 12.2 13.2 13.7 13.5 12.8 11.1 11.1 12.3 11.4 12.1 17.2

主营 8.4 4 4.4 5.4 5.3 4.9 5.1 7.2 11.4 12.2 12.4 22.2

利润

营收 8 11.2 11.2 11.1 11 10.9 11 11.4 11.9 11.9 11.9 13.1

14年1-2月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月

利润 9.4 6 9.7 15.1 18.4 24.2 11.6 6.3 15.5 9.3 5.3 17.2 （完）

欲参看更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） （完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进/林高丽)

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