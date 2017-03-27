中国前两月工业企业利润大增逾三成 因煤炭钢材等价格上涨（更新版）

路透北京3月27日 - 中国2017年前两月规模以上工业企业利润明显改善，同比增速从去年全年的不到10%大幅攀升至31.5%，主因在煤炭、钢材、石油等大宗商品价格升势带动下，相关行业利润大幅增加。总体来看，目前工业企业利润仍属于恢复性增长。

中国国家统计局周一发布数据显示，1-2月全国规模以上工业企业实现利润总额10,156.8亿元人民币，同比增长31.5%。增速比上年12月加快29.2个百分点，比上年全年加快23个百分点。

“生产加快、价格上涨、成本费用下降使企业利润增长明显加快，”国家统计局工业司何平就数据解读称，“同时应当看到，1-2月份工业利润出现较快增长，较多地依靠煤炭、钢材和原油等价格的快速上涨。虽然煤炭、钢铁和石油开采等行业利润增长较快，但仍属于恢复性增长。”

他指出，在生产加快、价格上涨等作用下，1-2月，煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业、石油和天然气开采业、石油加工炼焦和核燃料加工业、化学原料和化学制品制造业等行业利润大幅增加，拉动全部规模以上工业利润增幅比上年12月份明显提高。

具体而言，生产方面，1-2月份，工业生产延续上年以来稳中向好态势，规模以上工业增加值同比实际增长6.3%，增速比上年12月份加快0.3个百分点，过半数主要工业产品产量增速比上年12月份加快或降幅收窄。

价格方面，何平称，1-2月工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨7.3%，其中，2月上涨7.8%，创2008年以来新高。初步测算，因出厂价格上涨7.3%，企业主营业务收入增加11,664.3亿元，因工业生产者购进价格上涨9.1%，企业主营业务成本增加约9,362亿元，收支相抵，利润增加约2,302.3亿元，增量比上年12月份明显扩大。

成本方面，1-2月规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.91元，同比减少0.28元，而上年12月份为同比增加。

**国企利润明显好转**

分企业类型看，统计局称，1-2月国有控股企业实现利润总额2,336.3亿元，同比增长一倍，股份制企业增长33.6%，私营企业增长14.9%。

“受石油、钢铁等行业影响，国有企业效益明显复苏。”何平指出，1-2月国有控股企业利润同比增长100.2%，而上年12月份则同比下降11.6%，其中，中央企业增长66.3%，而上年12月份下降17.3%。

他并称，前两月数据看，反映企业效益的其他指标也明显改善。利润率同比明显上升。1-2月份，企业主营业务收入利润率为5.92%（因季节因素，低于上年12月份），同比上升0.8个百分点，升幅为2012年以来最大。

回款难首现缓解。2月末，规模以上工业企业应收账款平均回收期为41.3天（因季节因素，高于上年末），同比减少1天，为近年来首次同比下降。

此外，存货增长有所加快，但产成品周转天数继续减少。2月末，规模以上工业企业产成品同比增长6.1%，增速比上年末加快2.9个百分点。产成品存货周转天数为15.4天（因季节因素，高于上年末），同比减少1.1天，同比呈现加快下降趋势。

统计局数据还显示，2月末，规模以上工业企业资产总计102.7万亿元，同比增长7.8%；负债合计57.7万亿元，增长6.6%；所有者权益合计45万亿元，增长9.2%；资产负债率为56.2%，同比下降0.6个百分点。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2017年1-2月 31.5 1-2月 31.5

2016年1-12月 8.5 12月 2.3

1-11月 9.4 11月 14.5

1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

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