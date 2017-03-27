中国前两月工业企业利润大增逾三成 因煤炭钢材等价格上涨（更新版）

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月27日 - 中国2017年前两月规模以上工业企业利润明显改善，同比增速从去年全年的不到10%大幅攀升至31.5%，主因在煤炭、钢材、石油等大宗商品价格升势带动下，相关行业利润大幅增加。总体来看，目前工业企业利润仍属于恢复性增长。
中国国家统计局周一发布数据显示，1-2月全国规模以上工业企业实现利润总额10,156.8亿元人民币，同比增长31.5%。增速比上年12月加快29.2个百分点，比上年全年加快23个百分点。
“生产加快、价格上涨、成本费用下降使企业利润增长明显加快，”国家统计局工业司何平就数据解读称，“同时应当看到，1-2月份工业利润出现较快增长，较多地依靠煤炭、钢材和原油等价格的快速上涨。虽然煤炭、钢铁和石油开采等行业利润增长较快，但仍属于恢复性增长。”
他指出，在生产加快、价格上涨等作用下，1-2月，煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业、石油和天然气开采业、石油加工炼焦和核燃料加工业、化学原料和化学制品制造业等行业利润大幅增加，拉动全部规模以上工业利润增幅比上年12月份明显提高。
具体而言，生产方面，1-2月份，工业生产延续上年以来稳中向好态势，规模以上工业增加值同比实际增长6.3%，增速比上年12月份加快0.3个百分点，过半数主要工业产品产量增速比上年12月份加快或降幅收窄。
价格方面，何平称，1-2月工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨7.3%，其中，2月上涨7.8%，创2008年以来新高。初步测算，因出厂价格上涨7.3%，企业主营业务收入增加11,664.3亿元，因工业生产者购进价格上涨9.1%，企业主营业务成本增加约9,362亿元，收支相抵，利润增加约2,302.3亿元，增量比上年12月份明显扩大。
成本方面，1-2月规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.91元，同比减少0.28元，而上年12月份为同比增加。
**国企利润明显好转**
分企业类型看，统计局称，1-2月国有控股企业实现利润总额2,336.3亿元，同比增长一倍，股份制企业增长33.6%，私营企业增长14.9%。
“受石油、钢铁等行业影响，国有企业效益明显复苏。”何平指出，1-2月国有控股企业利润同比增长100.2%，而上年12月份则同比下降11.6%，其中，中央企业增长66.3%，而上年12月份下降17.3%。
他并称，前两月数据看，反映企业效益的其他指标也明显改善。利润率同比明显上升。1-2月份，企业主营业务收入利润率为5.92%（因季节因素，低于上年12月份），同比上升0.8个百分点，升幅为2012年以来最大。
回款难首现缓解。2月末，规模以上工业企业应收账款平均回收期为41.3天（因季节因素，高于上年末），同比减少1天，为近年来首次同比下降。
此外，存货增长有所加快，但产成品周转天数继续减少。2月末，规模以上工业企业产成品同比增长6.1%，增速比上年末加快2.9个百分点。产成品存货周转天数为15.4天（因季节因素，高于上年末），同比减少1.1天，同比呈现加快下降趋势。
统计局数据还显示，2月末，规模以上工业企业资产总计102.7万亿元，同比增长7.8%；负债合计57.7万亿元，增长6.6%；所有者权益合计45万亿元，增长9.2%；资产负债率为56.2%，同比下降0.6个百分点。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)
累计 增速(%) 单月 增速(%)
2017年1-2月 31.5 1-2月 31.5
2016年1-12月 8.5 12月 2.3
1-11月 9.4 11月 14.5
1-10月 8.6 10月 9.8
1-9月 8.4 9月 7.7
1-8月 8.4 8月 19.5
1-7月 6.9 7月 11.0
1-6月 6.2 6月 5.1
1-5月 6.4 5月 3.7
1-4月 6.5 4月 4.2
1-3月 7.4 3月 11.1
1-2月 4.8 1-2月 4.8
2015年全年 -2.3 12月 -4.7
1-11月 -1.9 11月 -1.4
1-10月 -2.0 10月 -4.6
1-9月 -1.7 9月 -0.1
1-8月 -1.9 8月 -8.8
1-7月 -1 7月 -2.9
1-6月 -0.7 6月 -0.3
1-5月 -0.8 5月 0.6
1-4月 -1.3 4月 2.6
1-3月 -2.7 3月 -0.4
1-2月 -4.2 1-2月 -4.2
2014年全年 3.3 12月 -8
1-11月 5.3 11月 -4.2
1-10月 6.7 10月 -2.1
1-9月 7.9 9月 0.4
1-8月 10 8月 -0.6
1-7月 11.7 7月 13.5
1-6月 11.4 6月 17.9
1-5月 9.8 5月 8.9
1-4月 10 4月 9.6
1-3月 10.1 3月 10.7
1-2月 9.4 1-2月 9.4
2013年全年 12.2 12月 6
（完）
更多细节，请点击国家统计局网站( here)
(发稿 陈君/宿泱韫；审校 乔艳红)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。