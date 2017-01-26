2016年12月中国工业企业利润增2.3%创年度最低 局部和短期因素使然

路透北京1月26日 - 中国国家统计局周四发布的工业企业财务数据显示，2016年全年规模以上工业企业利润比上年增长8.5%，创三年来最快增速；但12月仅增2.3%为年度最低，因局部因素和短期因素使12月份利润增速回落。

统计局称，尽管2016年工业企业效益有所好转，但与上年利润下降形成的低基数有一定关系，两年利润平均增长尚不及生产增长。须加快积蓄经济增长新动能，进一步巩固企业效益向好的态势。

“目前，国际国内经济环境依然错综复杂，工业经济向好的基础尚不牢固，需求结构不合理、回款难、费用高依然拖累企业盈利。要继续深化供给侧结构性改革，不断促进工业结构升级。”国家统计局工业司何平博士称。

数据显示，2016年，规模以上工业企业利润比上年增长8.5%，增速比1-11月份回落0.9个百分点；12月份利润同比增长2.3%，为年度最低，增速比11月份回落12.2个百分点。

他在解读2016年12月工业企业利润数据大幅回落的原因时称，局部因素主要是2016年12月份，少数大企业因产品结构调整、资产重组计提减值损失、投资收益波动等，利润明显下降。

如计算机通信和其他电子设备制造业利润同比下降10.5%，而11月份则增长45.4%；化学原料和化学制品制造业利润下降13.9%，而11月份则增长17.3%。专用设备制造业下降6.3%，而11月份增长17.9%。上述三个行业影响全部规模以上工业企业利润增速回落7.1个百分点。

短期因素的影响则因原油和成品油价格波动，2016年12月份，石油加工炼焦和核燃料加工业利润同比增长18.1%，增速比11月份大幅回落144.6个百分点，向下拉动规模以上工业企业利润增速1.9个百分点。

**去年工业企业效益呈现明显好转**

何平认为，与2015年相比，2016年工业企业效益呈现明显好转态势，主要表现在全年销售增长明显加快，利润由降转增。2016年规模以上工业企业利润实现增长，扭转了2015年利润下降2.3%的局面。利润率上升以及采矿业利润降幅收窄，装备制造业、高技术制造业利润增长加快。

2016年，规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.97%，比上年提高0.19个百分点，采矿业利润比上年下降27.5%，降幅比上年收窄30.7个百分点；装备制造业利润增长8.4%，增速加快4.4个百分点；高技术制造业利润增长14.8%，增速加快5.9个百分点。

此外，工业领域去库存、去杠杆、降成本取得积极成效，体现在库存水平有所降低，杠杆率有所下降以及单位成本略有降低。

2016年末，规模以上工业企业资产负债率为55.8%，比上年下降0.4个百分点。

数据显示，2016年全国规模以上工业企业实现利润总额68,803.2亿元人民币，比上年增长8.5%。制造业实现利润总额62,397.6亿元，增长12.3%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4,580.4亿元，下降14.3%。

2016年，在41个工业大类行业中，29个行业利润总额比上年增加，1个持平，11个减少。主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额比上年增长2.2倍，农副食品加工业增长5.5%，纺织业增长3.5%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长1.6倍，化学原料和化学制品制造业增长10.7%。

非金属矿物制品业增长11.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长2.3倍，有色金属冶炼和压延加工业增长42.9%，通用设备制造业增长0.2%，专用设备制造业增长2.1%，汽车制造业增长10.8%，电气机械和器材制造业增长12.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.8%，电力、热力生产和供应业下降17.5%，石油和天然气开采业由同期盈利转为亏损。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2016年1-12 8.5 12月 2.3 月

1-11月 9.4 11月 14.5

1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

更多细节，请点击国家统计局网站(here)