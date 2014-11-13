中国10月工业增速再度落至8%下方 经济整体下行压力大（更新版）

路透北京11月13日 - 中国10月工业同比增速时隔一个月再度滑落至8%下方，投资增速亦进一步放缓，都表明经济下滑压力依然很大。分析师普遍预计四季度经济增速可能进一步放缓，而且明年GDP目标很可能下调至7%。

中国经济结构调整远未结束，预计后续政策宽松趋势不改，基建投资将继续托底经济；在保持流动性适度宽松同时，也会有更多促改革、稳增长政策出台。

“经济下滑压力还是非常大，大家原本预期工业能稳定在8%左右，但10月再次出现了下探，这和投资下滑有很大关系，”申银万国首席宏观分析师李慧勇评价评价称。他维持四季度经济增长7.3%的判断不变。

他认为未来还是应该“三箭齐发”稳增长，首先是降低融资成本，包括降息在内的手段推出的是越早越好；其次应继续通过基建投资对冲经济下滑，最后房地产政策也可以进一步放宽，尤其一线城市还存在不合理的限购政策，而且房地产交易相关税费也可以适当减免。

中国国家统计局周四公布，10月份规模以上工业增加值同比实际增长7.7%，为2009年4月以来次低水准，当时为7.3%，最低水准是今年8月触及的6.9%；1-10月全国固定资产投资增长15.9%，是2001年12月以来最低增速。路透访问分析师原本预计工业和投资增速分别为8%和15.9%。

统计局并公布，10月社会消费品零售总额同比增长11.5%，为2006年2月以来最低水准；1-10月房地产开发投资同比增长12.4%，增速亦在进一步放缓。

中国工业增加值图表 link.reuters.com/ber43w

“房地产投资短期未见底，制造业深陷产能过剩泥潭难以主动加杠杆，人民币升值强势也会抑制出口走强的空间，”民生证券宏观研究团队在数据快评中指出，短期看，稳增长政策陆续出台，基建投资将继续托底经济，但APEC大范围停工或导致11月数据继续低迷。

该券商认为，中期来看经济结构调整远未结束，明年主动下调增速目标是大概率事件。

申万在2015年展望报告中预计，明年仍然是守住底线，加速转型，更有可能呈现边破边立的格局；尽管经济增长率会回落到7.2%左右，但由于经济能经受住楼市调整这一核心压力测试，故对2015年中国经济并不悲观。

国务院总理李克强本月初表示，必须坚持发展为第一要务，要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进；他指出，中国经济不仅要保持合理速度继续增长，更要提高质量效益着力做强，根本就是要靠全面深化改革。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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