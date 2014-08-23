工信部：企业成本资金压力进一步加大 投资增速持续放缓

路透北京8月22日 - 中国工业和信息化部周五发布报告称，工业面临着投资增速持续放缓、出口增长面临较大压力等压力，且今年以来企业面临的市场、成本和资金压力进一步加大。

在《2014年中国工业经济运行上半年报告》中，工信部并称，当前随着调控政策效应陆续释放，工业积极因素增多，趋稳态势开始显现。但经济运行中的不稳定、不确定性因素依然较多，仍存在一些突出矛盾和问题。

“地方和企业普遍反映，应收账款增加对生产经营造成的压力甚至比融资难、融资贵更大。”工信部表示。

报告并称，应收账款资金占用增加、拖欠问题加剧，企业产成品库存增长也在加快。到今年6月末，应收账款达到10万亿元人民币，同比增加1.1万亿元，增幅达12.7%，高出上半年企业主营业务收入增幅4.1个百分点。

此外，一些地方和企业对金融系统惜贷、压贷和抽贷的情况反映强烈，企业的财务成本明显上升。在市场、成本、资金等多重压力下，一些行业和企业生产经营状况较为困难，中小微企业更为突出，上半年中小微企业财务费用增长17.5%，目前不少地方对中小企业贷款利率一般上浮30%以上。

报告并称，制造业投资增速放缓，一方面由于高耗能行业投资有所下降，更重要的是由于当前民间投资意愿减弱、市场准入放开不够、融资难融资贵、投资审批效率不高以及土地制约等突出问题导致的。

“投资增速持续放缓，导致工业发展后劲不足，不仅对当期更有可能对今后一段时期保持经济平稳运行产生不利影响。”报告称。

工信部并提出要完善化解产能过剩配套政策，逐步建立市场化长效机制，进一步完善淘汰落后产能中央财政奖励资金政策，适当提高奖励资金标准。要充分发挥市场在淘汰落后产能、企业兼并重组、化解产能过剩中的作用，提高产业发展的质量和效益。

国家统计局发布的数据显示，今年上半年，全国规模以上工业增加值同比增长8.8%，增速同比回落0.5个百分点。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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