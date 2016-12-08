中国引导支持东南沿海符合环保要求的产业向中部有序转移--国常会

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月7日 - 中国国务院周三召开常务会议，通过促进中部地区崛起规划，引导和支持东南沿海地区符合环保等要求的产业、生产基地等向中部地区有序转移，支持中部地区加快发展先进制造业。同时，通过国家信息化和科技重大专项“十三五”重点规划，推进经济结构升级。
刊登在中国政府网的新闻稿显示，促进中部地区崛起，除经济梯度转移之外，也应全面推进对内对外开放，支持建设综合保税区，复制推广自由贸易试验区改革创新成果。此外，应统筹城乡发展，保护生态功能区，扶持革命老区振兴和资源枯竭城市转型。
会议并指出，“十三五”国家信息化规划的重点包括构建统一高效、互联互通、安全可靠的国家数据资源体系，加快推进公共数据资源向社会开放；加快高速宽带网络建设；加大网络电信诈骗等违法行为打击力度；开展5G关键技术研发和产业化、北斗系统建设应用、网络扶贫、等12项优先行动。
“加快信息化发展，促进资源互联集成、高效利用，提升产业数字化、智能化水平，对推动‘中国制造2025’和大众创业、万众创新，培育新动能，提高群众生活品质，意义重大。”会议称。
会议并称，将动员社会资本等各方力量参与，加快推进集成电路装备、新药创制等重大专项，在种业自主创新、智能制造、新材料研发等重点领域适时启动实施一批新的重大专项。
会议同时通过了《中华人民共和国水污染防治法修正案（草案）》，将加严水污染防治措施，加大对超标、超总量排放等的处罚力度。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。