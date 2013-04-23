工业下行压力考验中国经济复苏基础

* 中国经济稳增长难度加大

* 经济运行面临不确定不稳定因素较多

* 企业投资意愿不强，经营困难未明显改观

* 4月汇丰PMI初值回落，新出口订单下滑

* 经济忧虑拖累中国股市，沪综指收跌2.6%

作者 沈燕

路透北京4月23日 - 尽管中国官方认为今年一季度经济开局平稳且仍处合理增长区间，但诸多迹象显示，中国经济弱复苏的基础并不牢固，稳增长的难度在加大。

工信部发言人肖春泉在周二举行的新闻发布会上表示，当前经济运行中不稳定不确定因素仍然较多，有效需求不足，企业投资意愿不强，产能过剩结构性矛盾比较突出，企业经营困难的状况没有明显改善。这从最新公布的汇丰中国4月制造业PMI初值意外回落方面也有所印证。

“当前中国工业经济面临着一定的下行压力。从宏观层面来讲，有效需求不足，对工业发展形成了一个比较大的制约；从微观层面来讲，企业面临的困难比较多，在产品价格下降和成本刚性上升的双重压力下，企业的利润下降。”肖春泉称。

他指出，一季度中国经济总体上符合预期，工业运行基本稳定，虽然工业增加值同比增速回落至9.5%，但整体来看还是在合理的区间内。而速度回落，有利于缓解资源环境的压力，也为调结构和转方式预留了一定的空间。

而在发布会后路透追问能否预判二季度中国工业经济形势时，肖春泉则拒绝回应。

汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5。其中新出口订单自上月的50.5降至48.6的六个月低位，出口形势依然严峻。这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

野村报告就认为，汇丰制造业PMI初值疲弱，暗示第二季经济成长率可能继续放缓。并维持今年中国经济将逐季放缓的判断，对二、三、四季度增速预估分别为7.5%、7.4%和7.2%，这主要是基于中国潜在增速已经降至7-7.5%的预估，以及中国过去五年推出大规模刺激举措，导致政策放松的拉动效应减弱。

对经济形势的忧虑也让中国股市承压，沪综指.SSEC今日跌幅近2.6%，水泥、地产和金融等权重股领跌。

**忧大于喜**

尽管从GDP(国内生产总值)数据看，中国一季度同比增长7.7%，在全球主要经济体普遍低迷的背景下仍属一枝独秀，但低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落，显示中国经济仍在弱复苏的轨迹上运行。

近日国际货币基金组织(IMF)已将2013年的全球经济增长预期由1月的3.5%下调至3.3%。

中国央行行长周小川稍早曾表示，一季度中国经济开局平稳，GDP增速处于合理增长区间。中国政府仍将坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，促进经济增长和维护物价稳定。

不过，从中国经济的主体--企业来看，逾20%的亏损面，经济结构性矛盾累计导致的过剩产能年年调，却依旧年年剩的怪圈，以及消费和投资增长乏力，外贸疲弱等，均使得中国经济复苏的道路并不平坦。

“今年头两个月，规模以上工业企业实现利润率5.18%，虽然和去年相比是17.4%的增长，但也是恢复性的，去年两个月是下降的，整个利润率是不高的，是近几年一个非常低的水平，企业亏损面上升到20.7%，企业利润率下降，导致企业的投资意愿不强。”肖春泉称。

而在消费增势有所放缓的同时，固定资产投资拉动力仍然不强。他指出，尽管一季度固定资产投资增速和去年是持平的，但是和前几年的高速增长相比，回落幅度还是非常大。投资对工业的拉动作用很明显还是比较弱的，而国外的需求也处于乏力状态。

今年一季度来看，中国社会消费品零售总额扣除价格因素后，同比增长10.8%，增速同比回落0.1个百分点，比去年全年下降1.3个百分点。

此外，近期包括铜、黄金等大宗商品价格的暴跌，以及一直挥之不去的中国地方债融资平台隐患等，亦引发市场对资本市场以及金融系统风险的忧虑。

上周召开的国务院常务会议就明确表示，下一阶段将积极扩大国内有效需求，有效防范地方政府性债务、信贷等方面风险。

中国9.3万亿地方融资平台贷款犹如堰塞湖让各方警惕。第一财经日报周二报导称，融资平台贷中共有3.49万亿元贷款将在未来三年内到期，占全部平台贷款余额的37.5%。

至于应对企业困境的政策之道，工信部表示，将把抑制产能过剩进一步加剧作为今年结构调整的重点，严格市场准入，加快淘汰落后产能，大力推进工业优化升级，并着力解决一批重大关键技术和产品缺失问题。

“对微观层面反映出来的困难和问题需要引起重视，这就要求我们面对困难，针对不同地区、不同行业经济运行的特点，以及成本构成的差异，有针对性地采取措施，做到有备无患，把握经济运行主动权。”肖春泉称。(完)

(审校 张喜良)

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