中国9月工业企业利润同比降幅明显收窄 但前景仍不乐观（更新版）

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路透北京10月27日 - 中国9月工业企业利润同比降幅明显收窄，但在经济下行压力加大的情况下企业效益仍不乐观。尤其当月企业主营业务收入出现多年来首次同比下降，凸显企业生产经营困难进一步加剧。

国家统计局周二公布，9月规模以上工业企业实现利润总额5,357.8亿元人民币，同比下降0.1%，降幅较8月大幅收窄8.7个百分点，但仍然是连续第四个月同比下滑；当月工业企业主营业务收入同比下降0.5%，是多年来首次下降。

工业企业利润增速图表： link.reuters.com/rat85w

“尽管9月份工业利润降幅收窄，但在工业经济下行压力继续加大的情况下，企业效益仍不乐观。”国家统计局工业司何平博士解读称。

他指出，9月利润降幅明显收窄的主要原因是财务费用增长明显放缓、原材料购进价格降幅加大、以及营业税金及附加大幅减少。

但企业主营业务盈利仍然下降，产品销售也出现下降；此外市场需求不振、价格持续下降、成本居高不下、库存和应收账款持续偏高等，都制约着工业企业生产经营状况的改善。

统计局数据显示，由于9月汇兑损失比8月明显减少，当月工业企业财务费用同比增长区区1.9%，较8月回落22个百分点。

而去年9月部分油气田企业改变石油特别收益金核算列支方式，使营业税金及附加大幅增加，对今年形成较高基数；9月企业营业税金及附加同比下降9.9%，而8月份则同比增长3.3%。

但与此同时，9月规模以上工业企业营业利润同比仍下降2.1%。

整个1-9月，全国规模以上工业企业实现利润总额43,032.4亿元，同比下降1.7%，降幅比1-8月收窄0.2个百分点。其中，采矿业利润同比下降55.5%，降幅最大；制造业利润仅增长4.1%。

中国今年经济增长目标为7%左右，三季度GDP增速已经破七至6.9%。为了减缓经济下行压力，央行上周五以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2015年1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/