中国9月工业企业利润同比降幅明显收窄 但前景仍不乐观（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透北京10月27日 - 中国9月工业企业利润同比降幅明显收窄，但在经济下行压力加大的情况下企业效益仍不乐观。尤其当月企业主营业务收入出现多年来首次同比下降，凸显企业生产经营困难进一步加剧。
国家统计局周二公布，9月规模以上工业企业实现利润总额5,357.8亿元人民币，同比下降0.1%，降幅较8月大幅收窄8.7个百分点，但仍然是连续第四个月同比下滑；当月工业企业主营业务收入同比下降0.5%，是多年来首次下降。
工业企业利润增速图表： link.reuters.com/rat85w
“尽管9月份工业利润降幅收窄，但在工业经济下行压力继续加大的情况下，企业效益仍不乐观。”国家统计局工业司何平博士解读称。
他指出，9月利润降幅明显收窄的主要原因是财务费用增长明显放缓、原材料购进价格降幅加大、以及营业税金及附加大幅减少。
但企业主营业务盈利仍然下降，产品销售也出现下降；此外市场需求不振、价格持续下降、成本居高不下、库存和应收账款持续偏高等，都制约着工业企业生产经营状况的改善。
统计局数据显示，由于9月汇兑损失比8月明显减少，当月工业企业财务费用同比增长区区1.9%，较8月回落22个百分点。
而去年9月部分油气田企业改变石油特别收益金核算列支方式，使营业税金及附加大幅增加，对今年形成较高基数；9月企业营业税金及附加同比下降9.9%，而8月份则同比增长3.3%。
但与此同时，9月规模以上工业企业营业利润同比仍下降2.1%。
整个1-9月，全国规模以上工业企业实现利润总额43,032.4亿元，同比下降1.7%，降幅比1-8月收窄0.2个百分点。其中，采矿业利润同比下降55.5%，降幅最大；制造业利润仅增长4.1%。
中国今年经济增长目标为7%左右，三季度GDP增速已经破七至6.9%。为了减缓经济下行压力，央行上周五以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)
累计 增速(%) 单月 增速(%)
2015年1-9月 -1.7 9月 -0.1
1-8月 -1.9 8月 -8.8
1-7月 -1 7月 -2.9
1-6月 -0.7 6月 -0.3
1-5月 -0.8 5月 0.6
1-4月 -1.3 4月 2.6
1-3月 -2.7 3月 -0.4
1-2月 -4.2 1-2月 -4.2
2014年全年 3.3 12月 -8
1-11月 5.3 11月 -4.2
1-10月 6.7 10月 -2.1
1-9月 7.9 9月 0.4
1-8月 10 8月 -0.6
1-7月 11.7 7月 13.5
1-6月 11.4 6月 17.9
1-5月 9.8 5月 8.9
1-4月 10 4月 9.6
1-3月 10.1 3月 10.7
1-2月 9.4 1-2月 9.4
2013年全年 12.2 12月 6 （完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良/曾祥进)
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