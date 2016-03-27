中国1-2月工业企业利润增4.8%结束七连跌 但面临困难仍较多

路透北京3月27日 - 中国国家统计局周日公布，1-2月规模以上工业企业实现利润7,807.1亿元人民币，同比增长4.8%，结束此前连七月负增长，且增幅创下2014年7月以来新高；不过这与上年同期基数较低有关，工业企业生产经营面临的困难仍然较多。

国家统计局工业司何平博士解读称，当期工业企业产品销售增长加快，工业生产者出厂价格降幅收窄，石油加工、电气机械和食品等行业对利润增长贡献明显；不过，1-2月工业企业利润虽呈现一定增长，但与上年同期基数较低有关。

“2015年1-2月份，工业企业利润下降4.2%。如果与前年同期相比，今年1-2月份利润仅增长0.4%，带有恢复性增长的特征。”他指出。

何平并认为，工业企业生产经营面临的困难仍然较多，包括采矿和原材料行业利润大幅下降。1-2月，采矿业利润同比下降121.1%，由盈利转为亏损，黑色金属冶炼和压延加工业利润下降72.9%。

他强调，企业库存压力仍然较大；应收账款继续上升，1-2月，企业应收账款同比增长8.2%，增速比主营业务收入高7.2个百分点；应收账款平均回收期为42.4天，同比增加2.8天。库存和应收账款偏高，增加资金运行成本，影响企业生产经营。

中国2015年工业企业利润同比下降2.3%，为多年来首次下降；其中，12月同比降4.7%，也是年内第二大降幅。因国内外市场需求不足，工业企业生产和销售增长明显放缓，工业品价格明显下降加剧效益下滑，采矿和原材料行业利润下降明显，以及成本居高不下、流动资金紧张制约企业生产经营。

**采矿业亏损，制造业利润增逾12%**

数据显示，1-2月，采矿业亏损81.4亿元，上年同期盈利385.8亿元；制造业实现利润7,039.9亿元，同比增长12.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润848.6亿元，增长2%。

同期，在41个工业大类行业中，28个行业利润总额同比增加，一个行业持平，12个行业减少。

其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.3%，电力、热力生产和供应业增长0.4%，石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期亏损转为盈利，非金属矿物制品业利润总额同比下降3.8%，黑色金属冶炼和压延加工业下降72.9%，煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业由同期盈利转为亏损。

数据还显示，1-2月，规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.12%，产成品存货周转天数为16.5天，应收账款平均回收期为42.4天。2月末，资产负债率为56.8%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2016年1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

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