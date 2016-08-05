中国工信部：目标十三五期间轻工业年均增长6-7% 加大财税和金融支持

路透北京8月5日 - 中国工业和信息化部称，将加大市场准入改革，加大财税和金融政策支持力度，保证“十三五”期间轻工业生产平稳较快增长，轻工业增加值年均增长6-7%。

工信部网站周五刊登“轻工业发展规划（2016-2020年）”全文并称，要落实相关税费优惠政策，降低企业“五险一金”等成本支出，合理调整消费税政策；落实固定资产加速折旧政策，引导企业加大先进设备投资。

同时，通过优化整合后的中央财政科技计划（专项、基金等），支持重点行业新材料、核心技术等研发和创新平台建设；充分发挥国家中小企业发展基金的引导作用，带动中小企业加大对技术创新、结构调整、节能减排等方面的投入；鼓励企业增加绿色产品研发投入。

在加大市场准入改革方面，将开展“证照分离”改革试点，继续削减前置审批和不必要的许可，取消不必要的审批、目录和不合理收费。

“国务院以清单方式明确列出禁止和限制投资经营的行业、领域、业务等，清单以外的，各类市场主体皆可依法平等进入，”规划称。

同时，要加大金融政策支持力度，落实支持中小企业发展的金融政策，进一步拓宽中小企业融资渠道；加大金融对企业技术改造和设备更新的支持力度；鼓励商业银行积极开展出口信用保险保单融资业务。

鼓励银行业金融机构开发自有品牌、商标专用权等企业无形资产质押贷款业务，支持轻工领域品牌建设；支持金融机构通过银团贷款、出口信贷、项目融资等多种方式，为企业建立国际化研发、生产体系及品牌推广搭建金融服务平台。

轻工业“十三五”规划的目标还包括，创新能力明显增强，轻工领域重点行业规模以上企业研究与实验发展经费支出占主营业务收入的比重超过2.2%；并支持推进10个左右产业集群创建新型工业化产业示范基地。

继续推进节能减排方面，目标是，十三五期间规模以上单位工业增加值能耗比2015年下降18%、单位工业增加值用水比2015年下降23%、单位工业增加值二氧化碳排放量比2015年下降22%。（完）

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