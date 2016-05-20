长江产业基金与五家机构设235亿基金项目 发力新兴产业--报载

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海5月20日 - 中国证券报周五报道，湖北省长江经济带产业基金分别与TCL集团(000100.SZ)（创投）、联想集团(0992.HK)、宽带资本、红杉资本、亚信数据等五家全国知名产业资本及投资机构，签订协议，将设立“湖北省长江合志产业投资基金”等五只基金项目，基金总规模约235亿元人民币。
报道指出，这五只基金的重点投资领域包括集成电路、新型显示、高端装备制造、互联网+、云计算、大数据的收集与分析、人工智能与机器人等湖北省具有优势的战略性新兴产业。其中，拟设立的“湖北省长江合志产业投资基金”规模高达100亿元。
报道并援引长江产业基金董事长王含冰介绍，长江产业基金以专业化、市场化、国际化为目标，与全国一流机构的合作，为湖北省的战略性新兴产业发展引入金融活水，同时与这些资金落地湖北的，还有一大批具有全球视野的全国顶尖投融资团队、金融人才，有利于大大加快湖北省战略性新兴产业的发展，促进整个长江经济带产业升级进程。
另据湖北省金融办主任刘美频介绍，长江产业基金成立五个月来，先后有30多家机构在武汉完成了基金管理公司的注册，长江产业基金管理公司与合作伙伴，共同发起设立首批10只母基金，基金投资总规模已超过1,500亿元。(完)
(发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。