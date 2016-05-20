长江产业基金与五家机构设235亿基金项目 发力新兴产业--报载

路透上海5月20日 - 中国证券报周五报道，湖北省长江经济带产业基金分别与TCL集团(000100.SZ)（创投）、联想集团(0992.HK)、宽带资本、红杉资本、亚信数据等五家全国知名产业资本及投资机构，签订协议，将设立“湖北省长江合志产业投资基金”等五只基金项目，基金总规模约235亿元人民币。

报道指出，这五只基金的重点投资领域包括集成电路、新型显示、高端装备制造、互联网+、云计算、大数据的收集与分析、人工智能与机器人等湖北省具有优势的战略性新兴产业。其中，拟设立的“湖北省长江合志产业投资基金”规模高达100亿元。

报道并援引长江产业基金董事长王含冰介绍，长江产业基金以专业化、市场化、国际化为目标，与全国一流机构的合作，为湖北省的战略性新兴产业发展引入金融活水，同时与这些资金落地湖北的，还有一大批具有全球视野的全国顶尖投融资团队、金融人才，有利于大大加快湖北省战略性新兴产业的发展，促进整个长江经济带产业升级进程。

另据湖北省金融办主任刘美频介绍，长江产业基金成立五个月来，先后有30多家机构在武汉完成了基金管理公司的注册，长江产业基金管理公司与合作伙伴，共同发起设立首批10只母基金，基金投资总规模已超过1,500亿元。(完)