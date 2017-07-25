下半年中国工业平稳增长向好有望继续保持 VPN一事受关注（更新版）

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路透北京7月25日 - 中国工业和信息化部新闻发言人郑立新周二表示，确保下半年工业平稳增长的好势头将进一步巩固，预计下半年有望继续保持工业平稳运行，但结构性矛盾依然突出，仍需着力解决工业运行中可能出现的一些新情况和新问题。

而有关中国国内VPN供应商已经停止运作一事，也成为周二国新办新闻发布会上的热点问题并被外媒屡屡问及。对此工信部发言人张峰称，主要是对那些无证经营的、不符合规范的进行清理，对于依法依规的企业和个人是不受影响的。

“我们也注意到，一些外贸企业、跨国企业因办公自用等原因，需要通过专线等方式跨境联网时，可以向依法设置国际通信出入口局的电信业务经营者租用，《通知》的相关规定不会对其正常运转造成影响。”张峰称。

他提到，为加强市场监管，今年1月份，工信部出台了《关于清理规范互联网网络结构服务市场的通知》，《通知》主要是为了更好地规范市场行为，规范对象主要是未经电信主管部门批准，无国际通信业务经营资质的企业和个人，通过租用国际专线或者VPN，违规开展跨境电信业务经营活动。

“不会对国内外企业和广大用户开展正常的跨境访问互联网，以及合法依规开展各类经营活动带来什么影响。”张峰称。

**下半年工业继续保持平稳增长**

在被问及下半年中国工业经济形势时，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长郑立新称，总体看当前中国工业平稳向好的迹象在集聚增多，特别是在供给侧结构性改革推动下，传统产业转型升级成为巩固经济发展的重要力量，确保下半年工业平稳增长的好势头将进一步巩固，预计下半年有望继续保持工业平稳运行。

他分析称，上半年中国工业经济总体平稳、稳中向好，主要表现在工业生产稳定增长，效益持续改善，主要指标好于预期，上半年工业增加值实现6.9%的增速是近三年来最好的状态，有利于工业稳增长的因素不断增多。

“但是我们也注意到，经济发展中结构性矛盾依然突出，企业所反映的融资难、融资贵等一些情况和问题仍要着力解决，...工业运行中可能出现的一些新情况和新问题，我们也着力加强工业运行的监测和预警预测，不断发现影响工业平稳增长的苗头性和倾向性的问题，不断解决这些问题。”郑立新称。

他并称，从上半年工业生产来看，好的态势在延续，供给侧结构性改革等重大措施的推动下，上游行业的利润在大幅度增长，企业效益也在持续改善。外贸市场回暖，工业出口呈现出恢复性增长。

从行业结构看，制造业创新中心、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五大工程进展顺利，传统产业的转型升级步伐加快；从区域发展看，占全国工业总量前五位的江苏、广东、山东、河南和浙江工业增加值的增速都高于全国平均增速，工业大省对工业稳增长的支撑在进一步增强。产业结构偏重、前两年效益状况较差的东北和西部省份呈现出好的态势。

从工业活动相关指标来看，好的预期在持续。上半年工业生产者出厂价格（PPI）同比增长6.6%，已连续10个月保持正增长。制造业采购经理指数已连续11个月处于荣枯线以上，表明企业生产保持扩张。工业用电量和货运量同比分别增长了6.1%和10%，同比分别提高了5.3个和6.9个百分点，这些相关指标与工业增长的匹配性在增强。

“总体看，当前我国工业平稳向好的迹象在集聚增多，特别是在供给侧结构性改革的推动下，传统产业转型升级成为巩固经济发展的重要力量。”郑立新称。

中国经济二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高位，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力。尽管分析人士仍认为房地产投资大概率放缓，金融去杠杆效应逐步显现，会在一定程度上拖累下半年经济，但调整幅度是有限的，更有可能出现“前高后稳”的情形。(完)