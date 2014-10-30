产业景气指数持续回落 未来仍面临较大下行压力--国家统计局

路透北京10月30日 - 中国国家统计局周四公布，三季度中国经济产业景气指数为94.4，比二季度微降0.2点。分析认为，中国工业经济出现结构分化，向下换挡特征明显，未来中国工业经济仍存在较大下行压力。

中央人民广播电台援引统计局数据报导称，和消费直接相关的家电乳制品行业景气指数回升，但煤炭电力化工水泥四个行业的景气度有所回落。

报导援引国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成表示，工业经济换挡特征十分明显。“首先是‘三期叠加’影响的延续，产能过剩，结构调整，以及本身基数高了后的自然换挡。换挡的节奏是比较温和的。”潘建成说。

中国经济产业景气指数近年来不断呈现波动态势，工业增加值也由2012年初两位数以上增速回落到今年三季度9%以下水平。

不过，潘建成强调，换挡的过程中，此前过“重”的工业可以通过不断瘦身，使未来发展的步伐更加稳健。

“支撑经济增长的力量依然存在。改革的红利会进一步释放，政府的稳增长措施还在不断出台，四季度相对平稳的增长还是可以预期的。”他表示。

其中，与消费直接相关的家电乳制品行业景气指数出现回升，消费对经济增长拉动作用继续增加。潘建成对此表示，汽车、医药，还有与整个产业结构升级相关的高端装备制造业，IT、仪器仪表，这些产业景气度比较高，“整个工业经济体现出相对明显的结构分化。”

而针对煤炭，电力等能源及相关行业经济景气指数出现回落。潘建成分析称，这说明工业经济换挡与资源密集型产业不景气有密切关系。

对于行业的低迷，中国煤炭经济研究院院长岳福斌认为，受煤炭产业依旧产能过剩、下游需求不足、进口煤冲击、税费负担较重等影响，煤炭产业景气度在短期内不存在逆转的可能，但也不会继续恶化。

他指出，国家限制产能、取消进口煤关税优惠等政策“组合拳”的正态效应正在释放，产能释放抑制住了，市场供给就下来了。

“产能过剩要比产能短缺难治，产能过剩就像减肥，拿下点肉很痛苦。”岳福斌称。

统计局上周公布的宏观经济数据显示，出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点7.3%；但9月工业增速大幅回升至8%，暂时缓解对经济下行的担忧。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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