中国前两月工业和投资双超预期 经济平稳开局但消费存隐忧（更新版）

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月14日 - 地方换届完成的政治因素以及中国国家主席年初“撸起袖子加油干”的号召，对今年1-2月投资的回暖功不可没。周二中国国家统计局公布的1-2月工业增加值和投资双双超预期回升，而此前发布的外贸数据亦回暖，均预示着中国经济开局平稳。
不过，居民收入增幅的放缓以及此前楼市火爆对消费的抑制作用，使得1-2月消费明显回落，作为另一拉动经济主力，消费则让开局偏暖的中国经济增添不确定因素。
“中国地方政府换届基本完成，工作重心转移到经济工作中，该上的项目都要上，且从政府工作报告看，今年调降目标不仅没有降低市场预期，反而稳定了市场预期，对市场信心也有正面帮助，有助于投资回升，尤其是民间投资升温，这都确保了中国经济今年平稳开局。”中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁称。
他认为，从1-2月的整体数据看，工业增加值，投资都有明显回升，外贸也有回暖，中国经济仍在延续去年底的缓慢回温态势，开局整体平稳。
中国国家统计局公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，略高于路透调查预估中值6.2%；1-2月固定资产投资同比增长8.9%，高于路透调查中值8.2%，且为2016年1-6月以来最高，当时为增长9%。
欲浏览工业增加值图表，请点选：tmsnrt.rs/2mlKIVD
数据并显示，1-2月社会消费品零售总额同比增9.5%，低于路透调查预估中值10.5%。增速比上年12月回落1.4个百分点，比上年同期回落0.7个百分点，创下2006年2月以来最低。
中国国家统计局局长宁吉喆周日在“两会”部长通道指出，今年1-2月中国经济社会发展形势延续去年下半年以来稳中向好的形势，工业增长在6%以上，服务业生产指数增长8%以上，2月31个大城市调查失业率在5%左右。
他指出，投资需求增速亦持续了去年后几个月上升的态势，民间投资和工业投资、制造业投资都是上升的趋势。
数据公布后，中国股市略微回吐盘初涨幅，上证综指.SSEC早盘微涨0.11%。
**工业增加值及投资双回暖**
中国去年在依靠内需拉动中国经济的大格局下，1-2月投资回暖无疑是确保中国经济平稳开局的基石。
“中国的经济增长主要还是靠内需拉动的，去年内需对整个经济增长贡献率占到106%，外需还是负的，国际形势错综复杂，今年还是这个态势。”宁吉喆称。
他指出，1-2月实体经济进一步提升向好，据初步调查，在41个工业大类行业中，有31个行业的增长都比去年加快；在574种工业产品中，420多种都是比去年增长、上升。
国泰君安团队就表达了对未来的乐观预期，并预计总量反弹3月继续，一季度实际GDP或达7%，二季度略有回落，但总体仍然平稳。因支撑经济较快增长的动力仍在：全球经济一致性复苏趋势明显，外需持续改善；地产去库存超预期，支撑房地产投资企稳；由于PPI持续上行并将维持高位震荡，带动盈利改善，继而增加制造业企业投资的意愿和能力；基建投资在PPP加速落地的背景下预计将恢复高增速。
上海证券首席宏观分析师胡月晓称，投资仍然是中国经济的第一增长动力，投资前景如何决定了中国经济的基本趋势，投资大幅回升意味着中国经济企稳回升格局已定。
数据显示，1-2月第三产业投资增长12.2%，其中基础设施投资8,315亿元人民币，增长27.3%。高技术制造业投资同比增长18.4%，增速快于全部投资9.5个百分点。
申银万国首席宏观分析师李慧勇也认为，这一轮小周期复苏大概率能够维持到二季度，也不排除持续到三季度的可能。前两月数据，尤其是民间投资、房地产投资等回升印证了这点。
超预期的投资和工业数据也让分析师们对中国经济的判断趋于乐观。胡月晓就坚持2017年经济延续稳中向好态势不变，维持稳中趋升观点：经济延续“底部徘徊”的阶段不变，并在趋势上将呈现边际改善迹象。
“2017年伴随PPP等投融资改革的推进，基建投资将发力，并有能力弥补地产投资的下降还有余。宏观政策上以控制宏观杠杆率为核心的政策体系已经成形，经济运行中的风险防控得到加强，中国经济会成功跨越‘中等收入陷阱’。”胡月晓称。
李慧勇称，其乐观的判断基于三点，一是这次经济复苏更多靠经济内生增长，内生增长的强度要比政府保增长要强；二是制造业投资和房地产投资增长可能超预期。PPI领先制造业投资两个季度左右，即使2月PPI涨幅见高回落，制造业投资恢复也能持续到三季度。
房地产投资好转主要由于三四线城市非限购城市销量，弥补一二线限购城市的销售；三是以量补价的逻辑，在价格稳定的情况下，需求的超预期增长将带来业绩的超预期增长。
**消费增幅放缓成隐忧**
不过对于消费增幅的放缓，还是让市场略有担心，尤其是去年居民收入增幅不及GDP增幅，以及此前楼市的火爆过早透支了居民的消费能力，均使得后续消费欲增乏力。
海通证券宏观团队的姜超、顾潇啸等就指出“经济反弹持续存疑”，他们认为，工业经济短期回升，主要归功于地产和基建两大动力，其背后仍是靠举债加杠杆支撑，前两月社融同比依然大幅多增。但金融去杠杆的背景下融资超增不可持续，而债务增加挤压居民消费潜力，经济反弹的持续性存疑，一季度或是全年增速高点。
至于后续的政策预判，李慧勇认为，由于经济企稳，政策还是维持以稳为主立场，要关注大宗商品上涨的持续性，美联储加息冲击，以及英国脱欧进程。总体而言，政策将以静制动，财政政策突出调结构，货币政策突出防风险。
王剑辉则认为，货币政策是逐步收紧的过程，从内部看，最近房价仍在上涨显示调控迫切性显现；从外部看，随着美联储加息正式进入上升通道，其他国家央行会跟进，央行放松政策已经边际效应递减，中国加息可能性正在上升。
以下为中国1-2月工业、投资与消费同比变动详情（%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
1-2月工业增加值 6.3 6.2 6.0 5.8~7.0 5.4
固定资产投资(不含农户)(1-2月) 8.9 8.2 8.1 7.5~13.1 10.2
1-2月社会消费品零售总额 9.5 10.5 10.9 9.8~11.2 10.2
注：固定资产投资数据前值为2016年1-12月累计数据。
（完）
(发稿 沈燕/宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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