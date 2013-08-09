中国7月工业同比增速超预期 经济或底部企稳

路透北京8月9日 - 中国国家统计局周五公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。

路透访问分析师原本预计，7月工业同比增速为9%，投资和消费增速分别为20%和13.5%。

稍早国家统计局公布，7月CPI同比上涨2.7%，PPI环比下跌2.3%。

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主要数据:

--7月工业增加值同比增长9.7%（路透预估中值为增长9%）

--7月社会消费品零售总额同比增长13.2%（路透预估中值为增长13.5%）

--1-7月固定资产投资同比增长20.1%（路透预估中值为增长20%）

--7月工业环比增长0.88%，投资和零售销售环比增长1.58%和1.23%。

以下为市场人士的评论:

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

从7月份的情况看，政策微调从信心和实质效果看都有体现，预计未来一段时间国家仍将延续目前的政策基调。立足于短期，主要通过盘活财政和货币存量，加快铁路通信能源保障性住房等基础设施建设来稳定经济，应对经济下滑压力。立足于中长期，主要通过加快改革，来寻找新的经济增长动力。除了召开三中全会之外，市场呼声很高，条件也基本具备的重大改革措施例如新型城镇化、金融市场化等有望成为下半年改革的重点。

考虑到政策微调，总体需求趋于稳定，我们维持全年GDP增长7.6％，三、四季度GDP分别增长7.6％和7.5％的判断不变。

--广发银行高级交易员 颜岩：

工业同比增速大幅超过预期，基建投资的拉动作用明显。环比增速也达到0.88%，是一年多以来的高点。本月主要工业产品产量如发电量、水泥、钢材、汽车等均有明显反弹。未来在投资的带动下，工业生产会保持缓慢抬升的态势。

投资增速还算稳定，目前处于下降通道中，但本月能稳定在20.1%已经好于我们的预期，我们仍然认为未来将会保持在20%左右，不会大幅走低。另外房地产投资会在近期的一系列支持政策下保持在目前的增速。

经济运行在管理层更大的容忍限度下出现企稳回升迹象，表明之前的政策是有效果的，而且并不需要数量式的放松，还能取得增长结构上的些许调整。现在这种政策思路很可能继续下去，下半年经济回暖的趋势有望得到延续。

--国泰君安宏观分析师 薛鹤翔：

工业、出口和PMI都是超预期的，一定程度上是因为6月比较差，7月至少说信心层面是改善了。经济还是处在一个反弹的阶段，但没有改变整体偏弱的趋势，不足以证明经济真的在变好，未来还是要看政策面的实际行动。

预计三季度会比7.5%再低一些，到四季度也许会起来。目前还没有达到一个比较乐观的时间点，还需要等待一定时间。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

经济运行显着好于市场预期，这其实已体现在昨日的进口回升数据上了。

年中前后，政府在经济管理思路上实际已明确为加强基础设施建设，开放民间资本等配套手段也随后推出。未来经济将在底部逐渐有限复苏，投资仍然是第一增长力。

利率曲线扭转形态短期难变。短端利率在经历月末冲击后基本平稳，受偏紧货币环境的影响，债市收益率全线上行；长端升幅略大于短端，显示收益曲线正逐渐恢复正常中。寻找凸点并集中配置不失为获取超额收益的较佳策略。从期限结构变动趋势看，短端凸点有下行压力，长端有上行压力，扭转曲线在趋势上有着恢复正常的动力，因此寻找子弹点不失为当前上策。

--兴业证券宏观分析师 王涵：

工业好于预期，但是我更关注消费数据。

工业可能和基数低有关，夏季本来就是淡季。再加上去库存去了这么久，现在库存是偏低的。天气又偏热，价格上去了，需求就稍微反弹一点，总的来看这个趋势的持续性不强。

零售消费不太好，也就是终端交易一般。这样就算企业因为价格反弹，多生产一些，最终也还得等着慢慢去库存。

淡季可能会不淡，但是旺季一定不旺。调控政策只能确保不出事，不可能让经济好起来。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

数据比较好。工业增加值超出我们预期，这样可以解释同期发电量、中游价格、还有铁矿石和原油进口的反弹了。一切比较符合逻辑，内需确实有复苏势头了。固定资产投资也可以，本来按照制造业和基建的惯性，本月固定资产投资应小幅下滑，最后持平已经算是一个好数据了。

其中房地产投资的回升功不可没。我们知道最近房地产融资趋于放开，下一步新开工会更有保障一些。消费环比季调也基本持平于上月。再加上上午的通胀数据，整体来看一系列数据都比较好，宏观面风险溢价将有所降低。

--华创证券宏观策略主管 华中炜：

工业数据反弹在预期之中，但力度超预期，说明稳增长的措施对预期产生作用，配合力度也比较到位，很多企业预期可能有所改善有底部补库存的行为。出口平稳向好也对工业有所支撑。

经济没有想象的那么差，下一步还要看稳增长的力度，原本预计三季度增速较低，现在看来可能需要修正了，如果能保持这一态势，全年7.5%的目标应该还是没有问题的。政策接下来还是以落实为主。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

7月工业增加值增幅明显超过预期是最大的亮点，PPI的跌幅也在收窄，表明工业经济领域的经营活动有所好转，投资尤其是房地产投资保持稳定，消费物价都处于平稳，从统计局公布的一整套数据看，经济企稳回升的势头比较明显，且数据间的匹配度也基本吻合。

政策面的取向看，7月份出台一系列稳增长的政策，下半年会继续落实，估计会支撑经济回升，不会有太多变化。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

7月整个数据都略好于预期，相对于6月也有不同程度的企稳，这也和官方PMI的走势略有吻合。表明中国的宏观经济至少目前处于一个企稳的状态，但是否会进一步改善还要看8月份数据。如果这两个一年当中相对平淡的月份数据都还可以的话，到三季度末之后，情况可能会更乐观一点。

**相关背景**

--中共中央政治局7月底会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。

--国家发改委表示，下半年将坚持保持价格总水平基本稳定不放松，管理好通胀预期，确保实现全年预期调控目标；此外还要完善资源环境价格形成机制为重点，着力理顺比价关系。

--国家发改委表示，在宏观调控政策基本稳定的情况下，经过努力，预计大部分地区可以实现年初预定的增长目标。

--国家信息中心最新报告预测，城乡居民收入增速下滑将不利于消费稳定增长，但政策助力有望形成新的消费增长引擎。预计全年社会消费品零售总额名义增长13%，实际增长速度略低于上年水平。

--国家发改委宏观研究院副院长马晓河预计，随着中国政府近期出台的各项稳增长举措，包括加大对基础设施领域投资、实行结构性减税等，中国经济有望在三季度末或四季度初见底企稳，而实现全年GDP增长7.5%的目标问题不大。(完)

(发稿 北京中文部; 审校 林高丽/曾祥进)

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