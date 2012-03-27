1-2月中国工业企业利润同比近两年半来首降

* 为2009年9月来首次下降

路透北京3月27日电---中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降.其中国企利润降幅近两成,但私营企业成绩喜人.

刊登在统计局网站上新闻稿称,1-2月全国规模以上工业企业利润为6,060亿元人民币.去年全年则累计实现利润54,544亿元,同比增速25.4%.

在规模以上工业企业中,1-2月,国有及国有控股企业实现利润1,791亿元,同比下降19.7%;集体企业实现利润106亿元,同比增长17.6%;股份制企业实现利润3,472亿元,同比下降2.5%.

在41个工业大类行业中,23个行业利润同比增长,1个行业持平,14个行业下降.

其中,石油和天然气开采业利润同比增长15.5%,电力、热力生产和供应业增长21.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降94%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降40.8%.石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期盈利转为亏损.(完)