1-2月中国工业企业利润同比近两年半来首降

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 1-2月工业企业利润同比降5.2%
* 为2009年9月来首次下降
* 国企利润下降近两成
* 私营企业成绩喜人
路透北京3月27日电---中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降.其中国企利润降幅近两成,但私营企业成绩喜人.
刊登在统计局网站上新闻稿称,1-2月全国规模以上工业企业利润为6,060亿元人民币.去年全年则累计实现利润54,544亿元,同比增速25.4%.
在规模以上工业企业中,1-2月,国有及国有控股企业实现利润1,791亿元,同比下降19.7%;集体企业实现利润106亿元,同比增长17.6%;股份制企业实现利润3,472亿元,同比下降2.5%.
同期,私营企业实现利润2,002亿元,同比增长24.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润1,419亿元,同比下降18.9%.
规模以上工业企业期内实现主营业务收入120,758亿元,同比增长13.4%,主营业务收入利润率为5.02%.
在41个工业大类行业中,23个行业利润同比增长,1个行业持平,14个行业下降.
其中,石油和天然气开采业利润同比增长15.5%,电力、热力生产和供应业增长21.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降94%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降40.8%.石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期盈利转为亏损.(完)
更多细节,请点选统计局网站(www.stats.gov.cn)
--发稿 李文科/宿泱韫; 审校 乔艳红
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