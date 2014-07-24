工信部： 政策效应陆续释放 预计下半年工业稳中有升

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透北京7月24日 - 中国工信部新闻发言人郑立新周四表示，随着政策效应陆续地释放，积极因素在增多，工业发展向好的态势有望进一步显现，预计工业下半年将继续保持平稳增长、稳中有升的发展态势。
他在国新办举行的新闻发布会上称，当前工业发展的良好基本面没有改变。针对经济运行中出现的新情况和新问题，中央保持定力、精准发力，出台了一系列预调微调和定向调控的政策措施，并加大了对政策措施落实的督察力度。
“我们判断下半年社会总需求将保持稳定增长，外贸需求有望进一步趋稳。预计工业下半年将继续保持平稳增长、稳中有升的发展态势。”
下半年工信部的重点工作包括：着力化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能过剩矛盾；加大中小企业服务力度；努力促进工业通信业平稳发展。
受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%，上半年规模以上工业增加值同比增长8.8%，内需继续成为推动中国经济增长的动力。
(发稿 李然；撰写： 沈燕; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。