中国工业经济企稳向好趋势未变 不会出台制造业发展新政--工信部（更新版）

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路透北京2月17日 - 中国工信部部长苗圩周五表示，今年中国规模以上工业增加值增长目标为6%左右，中国工业经济企稳向好的基本面没有改变；对于美国总统振兴美国制造业的计划，他强调中国不会在制造业发展上再出台新的政策。

中国2016年规模以上工业增加值同比增速略放缓至6%。苗圩在国新办新闻发布会上称，去年工业扭转了上年生产增速和效益大幅度下滑的局面，他援引数据称，从PPI走势看工业领域通缩压力得到极大缓解；PMI四季度均在51以上，表明制造业扩张动力不断增强。

此外，2016年四季度产能综合利用率达到74.1%，为全年最高；工业和制造业投资增速连续四个月出现企稳回升的态势。

“这些情况都表明，工业的主要经济指标在改善，企稳势头在增强，积极因素在增多。”但苗圩同时指出，世界经济复苏的基础和市场信心仍然十分脆弱，国内经济增长的新动能还不够强大，工业转型升级依然还有不少障碍，一些积极因素持续向好的基础还不够牢固，困难和挑战仍然不小。

关于美国总统特朗普提出的要振兴美国制造业，要让更多美国企业能够搬回美国去，要雇更多的美国人，苗圩表示，“我们对这些政策也还在密切关注，但是不会影响到中国制造业大的发展格局。”

他称，2015年国务院发布实施了《中国制造2025》，这是未来10年整个制造业发展的行动纲领。

“近期我们不会再出台新的政策，更不会针对美国总统特朗普所采取的措施而出台新的有关制造业发展的政策。”苗圩表示。

去产能方面，去年中国提出压减钢铁产能1-1.5亿吨，国务院总理李克强今年将目标进一步压减为1.4亿吨，工信部副部长徐乐江表示今年去产能决心不会动摇，力度不会减弱。

他在同一场合就钢铁业去产能称，今年将坚决取缔“地条钢”，6月底前，会把这项工作紮实推进；坚决把不符合环保、安全、质量、技术、能耗等标准和政策的产能依法依规退出；并把处置“僵尸企业”作为化解今年过剩产能的“牛鼻子”。（完）