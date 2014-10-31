工信部：工业发展下行压力仍大 继续定向施策精准发力

路透北京10月31日 - 中国工业和信息化部周五表示，当前工业发展总体基本平稳，积极因素增多；但同时也面临较大下行压力，存在产业结构不尽合理、创新能力较弱和发展环境仍需改善等问题，将继续定向施策精准发力。

“（下一步将）坚持稳增长与调结构相结合，在全面落实已出台各项政策措施的同时，精准发力、定向施策，进一步加大对工业结构调整的支持力度，继续加快创新驱动步伐，”工信部在国新办新闻发布会上提供的新闻稿称。

新闻稿并表示，未来要扎实推进信息化和工业化深度融合，重点推动实施“宽带中国”战略，全面完成淘汰和压缩落后产能任务，着力扶持中小企业和民营经济发展，深入推动减轻企业负担工作。

中国工业增加值图表：link.reuters.com/xeb33w

中国三季度经济成长率降至7.3%的五年半低点，但9月规模以上工业增加值同比增长8%略高于预期，脱离8月触及的近六年最低水平6.9%。（完）

(发稿 侯向明；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)

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