上半年中国规模以上工业企业利润同比增长11.1%--国家统计局

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京7月27日 - 中国国家统计局周六公布，1-6月全国规模以上工业企业实现利润总额25,836.6亿元人民币，同比增长11.1%，增速比1-5月回落1.2个百分点；其中主营活动利润27,891.8亿元，比去年同期增长7.2%。
统计局并公布，6月工业企业实现利润5,024.2亿元，同比增长6.3%；其中主营活动利润下降2.3%，而5月主营活动利润则同比增长8.8%。
1-6月，规模以上工业企业实现主营业务收入478,365.4亿元，比去年同期增长11.4%。
以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%)
1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 12年1-12月 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月
利润 11.1 12.3 11.4 12.1 17.2 5.3 3.0 0.5 -1.8 -3.1 -2.7 -2.2
主营利润 7.2 11.4 12.2 12.4 22.2 6.0 4.0 0.9 -1.7 -2.9 -2.6 -1.7
营收 11.4 11.9 11.9 11.9 13.1 11.0 10.8 10.3 10.2 10.2 10.6 11.3
6月 5月 4月 3月 ~ 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
利润 6.3 15.5 9.3 5.3 ~ 17.3 22.8 20.5 7.8 -6.3 -5.4 -1.7
注： -统计局仅公布1-2月数据，未公布1月和2月的单月变动数据。
-从2013年5月开始，统计局在利润总额下增加“主营活动利润”指标，主营活动利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用。主营活动利润指标和工业生产的关系更加密切，可以更好地反映企业进行工业生产活动的经营成果。(完)
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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