中国6月工业利润同比增速加快 但资金周转困难仍然存在

路透北京7月27日 - 中国6月规模以上工业利润同比增速加快至三个月新高，主要得益于工业生产和销售增长均有所加快，尤其电子和石油加工等行业利润增长较快。

但受3月较高增长影响，1-6月利润同比增速较1-5月有小幅回落。而且6月末企业应收账款同比增速较主营业务收入增速仍高出4.2个百分点，且应收账款平均回收期同比进一步延长，表明企业资金周转困难仍然存在。

再加上新增利润主要集中在少数行业，石油开采和电力等行业效益下滑等，都意味着在经济仍面临较大下行压力的情况下，企业利润前景仍不容乐观。

中国国家统计局周三公布，6月规模以上工业实现利润6,163.1亿元人民币，同比增长为5.1%，创三个月新高，亦为2014年7月以来的次高水准，仅次于今年3月的11%；整个1-6月，实现利润29,998.2亿元，同比增长6.2%，较1-5月回落0.2个百分点。

中国工业企业利润走势图表 tmsnrt.rs/2akeW9Y

"从总体看，工业生产和销售增长有所加快，产品价格降幅继续收窄...分行业看，电子、石油加工等行业利润增长加快，”国家统计局工业司何平博士解读称。

他并指出，一些积极因素也值得关注，包括库存压力继续减缓，资产负债率继续下降，降本减负效果显现等。

统计局数据显示，6月规模以上工业企业主营业务收入同比增长3.8%，增速比5月加快0.8个百分点；6月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，增速比5月加快0.2个百分点。

6月利润增加较多的电子、钢铁、石油加工等五个行业新增利润333.4亿元，为全部41个工业行业新增利润的1.1倍。

其中，受手机等业务发展情况较好的影响，计算机通信和其他电子设备制造业利润由负转正，6月同比增长19.5%，5月份则下降15.1%。

受上年同期基数较低影响，石油加工炼焦和核燃料加工业利润同比增长61.9%，增速比5月份大幅加快60.7个百分点。

“（电子和石油加工）两个行业合计拉动当月规模以上工业企业利润增速提高3.6个百分点，”何平称。

何平指出，尽管6月份工业企业利润增长比5月份有所加快，但制约企业效益向好的不利因素仍然存在，包括利润增长不够均衡，新增利润集中于少数行业；石油开采、电力等行业效益下滑，钢铁行业利润增速放缓；资金周转困难仍然存在。

6月末，规模以上工业企业应收账款116,184.7亿元，同比增长8%；1-6月，工业企业应收账款平均回收期为38.1天，同比增加1.7天。

昨日召开的中共中央政治局会议指出，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，要继续实施积极财政政策和稳健货币政策。

6月末，工业企业资产负债率为56.6%，同比下降0.6个百分点，比5月末下降0.2个百分点；工业企业产成品存货同比下降1.9%，降幅比5月末扩大0.8个百分点，已连续三个月下降；产成品存货周转天数为14.4天，同比减少0.6天，比5月末减少0.5天。

按照行业来看，1-6月份，在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增加，2个持平，9个减少。主要行业利润情况如下：石油加工、炼焦和核燃料加工业增长2.1倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长83.6%，电气机械和器材制造业增长17.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长15%，煤炭开采和洗选业下降38.5%，石油和天然气开采业由同期盈利转为亏损。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2016年1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6（完）

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